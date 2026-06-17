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    • Cibercrimen Pergamino participó del Megaoperativo provincial "Protección de Infancias VII" contra la ciberpedofilia

    El fiscal Nelson Mastorchio y José Cifuentes participaron de los operativos en territorio bonaerense.

    17 de junio de 2026 - 21:24
    Los juguetes sexuales fueron secuestrados en los operativos coordinados de las fiscalías bonaerenses.

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    En el marco de una nueva ofensiva realizada en territorio bonaerense contra los delitos que vulneran a las infancias en el entorno digital, se ejecutó un histórico megaoperativo que derivó en 121 allanamientos simultáneos en 76 localidades de la provincia de Buenos Aires.

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    los procedimientos, orientados a desbaratar redes de distribución de material de explotación sexual infantil y casos de grooming, puso de manifiesto el avance estratégico y la capacidad operativa de las dependencias especializadas del Ministerio Público Fiscal bonaerense.

    Dentro de este despliegue de escala provincial, el Departamento de Cibercrimen de Pergamino consolidó una participación de vanguardia, ratificándose como un eslabón clave en la arquitectura de la seguridad informática judicial.

    Bajo la dirección de José María Cifuentes, el Departamento de Cibercrimen articuló las

    Investigaciones con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, encabezada por el fiscal Nelson Mastorchio, y llevó a cabo con éxito 4 allanamientos clave en nuestra ciudad.

    Para la tarea local, fue determinante la actuación de la Policía Federal delegación Pergamino (DUOF Pergamino) en 2 allanamientos por explotación sexual infantil y 1 por grooming mientras que la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) llevó adelante 1 allanamiento por grooming.

    Los procedimientos locales se concentraron específicamente en objetivos detectados mediante complejas tareas de análisis digital y seguimiento de trazas informáticas en redes P2P (peer-to-peer), atacando de forma directa focos de acoso virtual (grooming), tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil y explotación sexual infantil.

    Durante los operativos en Pergamino, el equipo de profesionales del Departamento de Cibercrimen procedió al secuestro de dispositivos tecnológicos cruciales —computadoras, teléfonos celulares y unidades de almacenamiento masivo— que serán sometidos a peritajes informáticos de rigor para profundizar las líneas de investigación.

    El éxito de las medidas ratifica el liderazgo institucional en la región en materia de investigación del crimen digital, reafirmando el compromiso de resguardar la integridad de los menores frente a las complejas modalidades que asume la delincuencia tecnológica en la actualidad.

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