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    • Vinculan a un joven investigado por el robo de ladrillos y con el hurto en el centro comunitario Casa Pueblo

    La Policía recuperó materiales de construcción robados en una obra del barrio Solares y también secuestró elementos sustraídos del centro comunitario Casa Pueblo.

    13 de junio de 2026 - 19:11
    La investigación apunta a un mismo sospechoso, quien quedó involucrado en ambas causas judiciales.

    La investigación apunta a un mismo sospechoso, quien quedó involucrado en ambas causas judiciales.

    LA OPINION

    La investigación por el robo de materiales de construcción en una obra del barrio Solares permitió a la Policía avanzar sobre un joven de 24 años que ahora también aparece vinculado a otro hecho delictivo ocurrido días antes en el centro comunitario Casa Pueblo.

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    Los procedimientos realizados por la Comisaría Segunda permitieron recuperar los ladrillos sustraídos de una construcción como una máquina para fabricar pastas y una balanza comercial.

    La secuencia de hechos comenzó a quedar conectada a partir de distintas actuaciones judiciales desarrolladas durante las últimas semanas por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la dependencia policial del barrio Centenario.

    Robo en Casa Pueblo

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    El primer episodio ocurrió el lunes 8 de junio cuando responsables del centro comunitario Casa Pueblo, ubicado en Yapeyú al 800, denunciaron que desconocidos habían ingresado al establecimiento tras violentar una puerta trasera que comunica con el patio.

    Una vez dentro del inmueble, los delincuentes sustrajeron una balanza comercial y una máquina para hacer pastas marca Pastalinda, que era utilizada en las actividades desarrolladas por la institución.

    La denuncia dio origen a una investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, mientras personal policial realizó relevamientos de cámaras de seguridad y distintas tareas orientadas a identificar a los autores.

    Sin embargo, días antes de esa denuncia, en el marco de una causa por amenazas que llevaba adelante la Fiscalía Nº 4, los investigadores habían realizado una serie de allanamientos en distintos domicilios del barrio Kennedy.

    Durante uno de esos procedimientos, concretado en una vivienda de calle Colodrero al 1900, los efectivos encontraron precisamente una máquina Pastalinda y una balanza digital marca Oryx que posteriormente fueron reconocidas como los elementos sustraídos del centro comunitario.

    Por ese hallazgo fue aprehendida una mujer de 28 años, aunque recuperó la libertad tras cumplirse las diligencias procesales de rigor.

    El robo de ladrillos en una obra

    Paralelamente, otra investigación desarrollada por la Fiscalía Nº 3 se originó a partir de la denuncia presentada por la propietaria de una obra en construcción ubicada en el barrio Solares.

    La mujer advirtió la desaparición de una importante cantidad de ladrillos huecos que se encontraban acopiados dentro del predio donde avanzaban los trabajos de construcción.

    A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Segunda comenzaron una serie de averiguaciones que permitieron reunir elementos probatorios e indicios suficientes para orientar la pesquisa hacia una vivienda situada a escasa distancia del lugar donde habían sido sustraídos los materiales.

    Con esos elementos, el fiscal Nelson Mastorchio solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por la Justicia y ejecutada durante la mañana del sábado en un domicilio de calle Bosco al 900.

    Allanamiento positivo y secuestro

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    Durante la inspección del inmueble, los policías localizaron en el patio trasero 130 ladrillos huecos de nueve agujeros que presentaban las mismas características que los denunciados por la propietaria de la obra.

    Los investigadores determinaron que la cantidad, el formato y las condiciones de los materiales coincidían con los elementos sustraídos, por lo que procedieron a su secuestro.

    En el procedimiento fue aprehendido un joven de 24 años, quien quedó notificado de la formación de una causa judicial y posteriormente recuperó la libertad conforme a las disposiciones procesales vigentes.

    Los ladrillos recuperados fueron restituidos preventivamente a la damnificada para que pudiera continuar con los trabajos de construcción afectados por el ilícito.

    Un mismo sospechoso bajo la lupa

    Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los elementos secuestrados en la vivienda de calle Colodrero y los resultados del allanamiento realizado en calle Bosco permitieron a los investigadores establecer conexiones entre ambos expedientes.

    Si bien las causas tramitan por separado y bajo la intervención de distintas fiscalías, los elementos reunidos hasta el momento orientan las sospechas hacia el joven investigado en el caso de los ladrillos, quien también aparece mencionado en las actuaciones relacionadas con el robo sufrido por Casa Pueblo.

    Los pesquisas continúan analizando pruebas, testimonios y registros obtenidos durante los allanamientos para determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas y esclarecer por completo ambos hechos.

    Mientras tanto, las actuaciones judiciales siguen avanzando con el objetivo de establecer responsabilidades penales y determinar si existieron más participantes en las maniobras investigadas.

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