Condenaron a los integrantes de una célula de una organización de narcomenudeo que operaba desde la cárcel

La condena estableció que luego de ser detenidos en Pergamino seguían operando desde la cárcel; donde les volvieron a allanar las celdas y encontraron nuevas evidencias.

La Justicia dictó una firme condena a Renzo Orangel Alameda y Joaquín Ferreyra Sarmiento: cuatro años de prisión efectiva por la comercialización de estupefacientes. Los implicados operaban el narcomenudeo de drogas en Pergamino, funcionando como satélites operativos de una estructura criminal mucho más amplia y peligrosa.

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Originariamente, ambos sujetos fueron investigados de un modo autónomo, considerados como una célula operativa de la cual no se tenía una noción cabal sobre su fuente de provisión de cocaína.

Sin embargo, una vez que la investigación avanzó, la Justicia pudo detectar que, en realidad, ambos eran un desprendimiento menor de una organización superior.

Las evidencias lograron vincular a Alameda y Ferreyra Sarmiento como vendedores y subvendedores de un poderoso clan familiar que operaba en el barrio Kennedy de la ciudad. Estas dos personas constituían un eslabón o nodo de comercialización clave dentro del esquema de esta organización narco criminal más grande, la cual tenía ramificaciones y líderes que terminaron siendo condenados por la Justicia Federal de Rosario por la distribución a gran escala.

Todo este entramado criminal quedó al descubierto luego de que en su momento el fiscal Francisco Furnari y actualmente el fiscal Juan Tomás Godoy les enviaran la investigación a las autoridades federales.

Cabe recordar que la primera gran tanda de allanamientos a esa familia cabecilla se dio en mayo de 2021. En aquel operativo, que contó con más de 20 allanamientos en simultáneo y la participación del Grupo Halcón, se detuvo a 11 personas. Posteriormente, la red de operaciones fue desmantelada por segunda vez con una nueva tanda de allanamientos efectuados en julio de 2024, en base a nuevas investigaciones que incluyeron operativos dentro de la propia unidad penal.

Estos nuevos allanamientos terminaron de confirmar que desde la cárcel seguían manejando la venta de dosis de drogas al menudeo en la ciudad.

Venta de drogas local

En lo que respecta puntualmente a la causa contra Alameda y Ferreyra Sarmiento, las pesquisas demostraron que ambos comercializaron cocaína al menudeo por lo menos desde finales de octubre de 2019 hasta marzo de 2020.

Las transacciones quedaron comprobadas tras exhaustivas tareas de vigilancia policial en los domicilios investigados ubicados en las calles Magallanes y Biscayart, donde se detectaron los típicos pasamanos de estupefacientes.

Durante los allanamientos locales realizados en marzo de 2020, las fuerzas de seguridad lograron incautar envoltorios con cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares. La extracción de los datos de estos dispositivos fue determinante: se encontraron innumerables chats de WhatsApp y Facebook Messenger que evidenciaban el constante ida y vuelta con compradores y proveedores, detallando precios, cantidades y la calidad de los estupefacientes.

Condena en Pergamino

Finalmente, tras la contundencia de las pruebas recolectadas, los acusados decidieron acordar un juicio abreviado.

El veredicto fue dictado por el juez Dr. Ignacio Uthurry, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino.

En la resolución dictada recientemente, ambos individuos fueron sentenciados como autores penalmente responsables del delito de comercialización de estupefacientes. Recibieron la pena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento y el pago de una multa económica fijada en cuarenta y cinco unidades, además de ordenarse el decomiso de todos los celulares y herramientas que utilizaban para cometer el ilícito.