Accidente fatal en la ruta nacional 8: murió un motociclista tras chocar contra un auto frente al Aeroclub

Un motociclista de 36 años murió este domingo a la tarde noche como consecuencia de un accidente fatal ocurrido sobre la ruta nacional 8, a la altura del Aeroclub de Pergamino, donde colisionó de manera frontal contra un automóvil en circunstancias que son materia de investigación judicial y pericial.

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El siniestro vial movilizó a efectivos del Destacamento Vial Pergamino, personal policial, peritos y servicios de emergencia, quienes acudieron al kilómetro 235 de la ruta nacional 8 luego de recibir un alerta sobre un grave choque entre una motocicleta y un automóvil.

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, en el lugar impactaron un automóvil Volkswagen Gol Trend y una motocicleta Yamaha Crypton de 110 centímetros cúbicos.

Por causas que aún intentan establecer los investigadores, ambos vehículos colisionaron frontalmente sobre la traza nacional. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones de extrema gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar del hecho.

La víctima fatal fue identificada como Carlos Alberto Aguilar, de 36 años, domiciliado en la ciudad de Pergamino.

Motociclista fallecido en Pergamino

El automóvil era conducido por un hombre de 30 años que viajaba acompañado por una mujer y tres menores de edad. Todos los ocupantes fueron asistidos por personal médico y trasladados en ambulancias del SAME al Hospital San José.

Según las primeras evaluaciones realizadas por los profesionales de la salud, las personas que viajaban en el vehículo presentaban lesiones leves consistentes principalmente en escoriaciones y golpes de escasa consideración.

Las actuaciones médicas permitieron confirmar que ninguno de ellos corría riesgo de vida.

Pericias en ruta nacional 8

Tras el choque, las autoridades dispusieron el corte parcial de la circulación vehicular para permitir el trabajo de los especialistas de Policía Científica y preservar la escena del siniestro.

Durante varias horas el tránsito fue asistido y regulado por efectivos policiales para garantizar la seguridad de los automovilistas que circulaban por la zona mientras se desarrollaban las tareas periciales.

Los investigadores procuran determinar la mecánica del impacto, la trayectoria previa de ambos vehículos y cualquier otro elemento que permita reconstruir con precisión cómo se produjo la colisión.

Investigación judicial abierta

La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del Departamento Judicial Pergamino, con actuaciones a cargo de la Comisaría de Pergamino.

Los peritajes accidentológicos, las declaraciones de eventuales testigos y los informes técnicos serán fundamentales para esclarecer las circunstancias que derivaron en este nuevo hecho trágico registrado sobre la ruta nacional 8, una de las principales vías de circulación de la región.

El fallecimiento del motociclista vuelve a poner en evidencia la gravedad de los siniestros viales que ocurren en corredores de intenso tránsito y reabre el debate sobre las medidas de prevención y seguridad destinadas a reducir la cantidad de víctimas fatales en las rutas argentinas.