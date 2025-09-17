San Nicolás: un grave accidente vial de moto y auto dejó a un adolescente herido en Villa Campi

Accidente en Villa Campi, zona de San Nicolás. Un adolescente herido de gravedad. Diario El Norte

Un adolescente de 17 años sufrió graves lesiones tras un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del martes, en la intersección de L. Córdova y Ciudad del Acuerdo, por la zona de Villa Campi, camino hacia la localidad de La Emilia.

Colisionaron una motocicleta Motomel C110, conducida por el menor, y una camioneta Volkswagen Amarok, manejada por un joven de 24 años.

Lesionado de gravedad el adolescente sin riesgo de vida Tras el fuerte impacto, el motociclista fue asistido por personal médico, quienes confirmaron la gravedad de las lesiones, aunque aclararon que el adolescente no se encuentra en riesgo de vida.

En el lugar trabajó Policía Científica, que relevó evidencias y realizó las pericias correspondientes, además de la intervención del médico policial para evaluar el estado de salud del menor.

La UFI N° 15 tomó intervención en la causa, que fue caratulada como “Lesiones culposas graves”.

