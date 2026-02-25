Un camión circuló perdiendo mercadería por una avería y en cuestión de segundos se apoderaron de productos

Las personas que circulaban en algunos vehículos se detuvieron a apoderarse de los productos caídos.

La caída de mercadería de un camión en la autopista de la ruta nacional 8 generó una situación de riesgo vial este miércoles por la mañana en el kilómetro 206, entre Pergamino y Arrecifes. Parte de la carga quedó desparramada sobre la calzada y algunas personas descendieron de sus vehículos para llevarse productos, mientras el chofer intentaba resolver la avería .

El episodio ocurrió alrededor de las 9:00 en la traza que conecta Pergamino con Arrecifes. Por causas que no fueron oficialmente precisadas, el acoplado habría sufrido una rotura en el sistema de sujeción lateral —posiblemente el desprendimiento de las lonas de contención o la ruptura de los packs que mantenían embalados los alimentos— lo que provocó la caída de mercadería.

La mayor parte de los productos eran paquetes de fideos de distintas variedades. Muchos de ellos se destruyeron al impactar contra la cinta asfáltica, mientras que otros quedaron aparentemente en buen estado, esparcidos a lo largo de varios metros y ocupando ambos carriles en sentido Pergamino–Arrecifes.

Automovilistas que circulaban por la autopista debieron reducir bruscamente la velocidad al advertir los alimentos desparramados sobre la traza. La presencia de personas caminando sobre la calzada para recoger productos incrementó el peligro en una vía de alto tránsito y circulación constante de transporte pesado.

De acuerdo a testigos, algunos vehículos se detuvieron en la banquina y sus ocupantes se acercaron hasta el lugar para apoderarse de paquetes que no presentaban daños visibles. La situación se produjo mientras el conductor del camión atravesaba el momento más crítico del incidente, intentando asegurar la carga restante y evitar nuevos desprendimientos.

El chofer fue asistido por otro camionero que advirtió la maniobra irregular del acoplado. Ambos estacionaron en la banquina para intentar reparar la cortina lateral de contención y reforzar la sujeción de los packs de alimentos.

Personal policial fue advertido del incidente y acudió para constatar lo ocurrido y prevenir mayores riesgos en la circulación. No hubo personas lesionadas y el hecho se limitó a pérdidas materiales, aunque dejó en evidencia tanto la fragilidad de la carga ante fallas mecánicas como conductas imprudentes que agravan situaciones de emergencia en rutas de alta velocidad.

El tránsito se normalizó progresivamente una vez que se despejó la mayor parte de la mercadería de la calzada.