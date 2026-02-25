miércoles 25 de febrero de 2026
    • Un camión circuló perdiendo mercadería por una avería y en cuestión de segundos se apoderaron de productos

    La carga quedó sobre ambos carriles y, mientras el chofer intentaba reparar el acoplado, varias personas descendieron de vehículos y se apoderaron de productos, generando riesgo vial.

    25 de febrero de 2026 - 16:49
    Las personas que circulaban en algunos vehículos se detuvieron a apoderarse de los productos caídos.

    CAPTURA DE PANTALLA DE VIDEO PARTICULAR DE AUTOMOVILISTA

    CAPTURA DE PANTALLA DE VIDEO PARTICULAR DE AUTOMOVILISTA

    La caída de mercadería de un camión en la autopista de la ruta nacional 8 generó una situación de riesgo vial este miércoles por la mañana en el kilómetro 206, entre Pergamino y Arrecifes. Parte de la carga quedó desparramada sobre la calzada y algunas personas descendieron de sus vehículos para llevarse productos, mientras el chofer intentaba resolver la avería.

    La exposición se inaugurará el viernes 6 de marzo en la sede del Centro Cultural Registrarte.
    Cultura

    Crear también es resistir la urgencia: convocatoria abierta a artistas de Centro Cultural Registrarte
    Felicitas Capdevila Rojas intensifica su preparación de cara al inicio del calendario 2026.

    Felicitas Capdevila Rojas se enfoca en otro año de crecimiento

    El episodio ocurrió alrededor de las 9:00 en la traza que conecta Pergamino con Arrecifes. Por causas que no fueron oficialmente precisadas, el acoplado habría sufrido una rotura en el sistema de sujeción lateral —posiblemente el desprendimiento de las lonas de contención o la ruptura de los packs que mantenían embalados los alimentos— lo que provocó la caída de mercadería.

    c7a78422-50ca-4ec6-b753-a5e9570e2167

    La mayor parte de los productos eran paquetes de fideos de distintas variedades. Muchos de ellos se destruyeron al impactar contra la cinta asfáltica, mientras que otros quedaron aparentemente en buen estado, esparcidos a lo largo de varios metros y ocupando ambos carriles en sentido Pergamino–Arrecifes.

    e593ed83-6a3d-455c-bafb-9e10644e9357

    Riesgo vial

    Automovilistas que circulaban por la autopista debieron reducir bruscamente la velocidad al advertir los alimentos desparramados sobre la traza. La presencia de personas caminando sobre la calzada para recoger productos incrementó el peligro en una vía de alto tránsito y circulación constante de transporte pesado.

    De acuerdo a testigos, algunos vehículos se detuvieron en la banquina y sus ocupantes se acercaron hasta el lugar para apoderarse de paquetes que no presentaban daños visibles. La situación se produjo mientras el conductor del camión atravesaba el momento más crítico del incidente, intentando asegurar la carga restante y evitar nuevos desprendimientos.

    El chofer fue asistido por otro camionero que advirtió la maniobra irregular del acoplado. Ambos estacionaron en la banquina para intentar reparar la cortina lateral de contención y reforzar la sujeción de los packs de alimentos.

    Personal policial fue advertido del incidente y acudió para constatar lo ocurrido y prevenir mayores riesgos en la circulación. No hubo personas lesionadas y el hecho se limitó a pérdidas materiales, aunque dejó en evidencia tanto la fragilidad de la carga ante fallas mecánicas como conductas imprudentes que agravan situaciones de emergencia en rutas de alta velocidad.

    El tránsito se normalizó progresivamente una vez que se despejó la mayor parte de la mercadería de la calzada.

    61c1c05b-72a3-41a9-9af6-15bc3380d8d6
