miércoles 25 de febrero de 2026
    Villa Ramallo: Christian Petersen abrirá Ruta Brangus KM208, un nuevo parador gastronómico sobre la Ruta 9

    25 de febrero de 2026 - 17:00
    On24

    El chef argentino Christian Petersen anunció la apertura de Ruta Brangus KM208, un parador gastronómico que se instalará sobre la Ruta 9, a la altura de Villa Ramallo. El emprendimiento combinará gastronomía, identidad ganadera y servicios para viajeros en uno de los corredores viales más transitados del país.

    Un proyecto gastronómico en un punto estratégico de la Ruta 9

    El nuevo espacio estará ubicado en el kilómetro 208 de la Autopista Nacional Nº9, a un kilómetro del ingreso a Villa Ramallo, entre las ciudades de San Pedro y San Nicolás. El proyecto se desarrollará en una ex estación de servicio y busca transformarse en una referencia para quienes circulan diariamente por el corredor Buenos Aires–Rosario.

    La traza registra más de 2,6 millones de vehículos por mes, lo que convierte al emprendimiento en una apuesta estratégica tanto desde el punto de vista gastronómico como turístico. Según adelantó Petersen, el lanzamiento formal se realizará en marzo durante Expoagro, mientras que la apertura completa está prevista entre agosto y septiembre de 2026.

    Ruta Brangus: mucho más que un restaurante de ruta

    El parador fue diseñado como un espacio integral que irá más allá de una parada técnica. Contará con parrilla especializada en cortes premium de raza Brangus, cafetería, panadería, rotisería y opciones take away pensadas para distintos momentos del día.

    La propuesta incluirá desayunos, brunch, milanesas y platos clásicos vinculados a la cocina de carne que caracteriza al chef. Además, el proyecto incorporará una experiencia ligada al mundo ganadero, permitiendo a los visitantes conocer animales y aspectos del proceso productivo.

    La iniciativa apunta a convertirse en un lugar de descanso y encuentro para viajeros, familias y trabajadores del sector agropecuario, ofreciendo servicios pensados para hacer una pausa durante el viaje.

    Una apuesta que combina gastronomía, producción y turismo

    Ubicado en pleno corredor productivo del país, Ruta Brangus KM208 se integra a otras iniciativas vinculadas a la marca Brangus y al recorrido gastronómico de Petersen en eventos ligados al campo.

    Actualmente en etapa de construcción, el proyecto busca consolidarse como un nuevo hito sobre la Autopista 9, combinando identidad regional, calidad gastronómica y turismo de ruta. La propuesta aspira a sumar valor a la entrada de Ramallo y posicionarse como una parada obligada para quienes transitan uno de los accesos más importantes de la Argentina.

