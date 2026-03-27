Un fin de semana para salir: arte, música y teatro en cada rincón de Pergamino

Este viernes se reestrena Hay que apagar el fuego, de Carlos Gorostiza, con Cecilia Sacoski, Ambrosio Bottarini y Osvaldo Binet, y dirección de Marcela López.

La agenda cultural de Pergamino se activa con una amplia variedad de propuestas para todos los gustos. Desde conciertos acústicos y espectáculos musicales hasta teatro independiente, muestras colectivas y actividades en museos, el fin de semana o frece múltiples opciones para salir y conectarse con el arte local.

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Espacios como el Florentino Teatro Bar, Microteatro Pergamino y Habemus Theatrum concentran parte de la programación escénica con propuestas que van del formato íntimo a producciones teatrales locales. A la par, centros culturales y museos como el Centro Cultural Registrarte y el Museo Municipal de Bellas Artes (MUMBA) suman exposiciones y talleres.

También habrá lugar para la música en vivo y el baile en espacios como el Club Douglas Haig Buffet88 y el Ritmo Club Resto Bar , mientras que la escena independiente se completa con propuestas en el El Yerta Club Cultural y recitales especiales como el que tendrá lugar en Don Pedro con Espinas.

El recorrido se completa con alternativas para quienes prefieren planes tranquilos, como visitas guiadas a la Casa Natal de Arturo Illia o escapadas culturales al Museo Batallas de Cepeda . Un fin de semana diverso que invita a elegir entre múltiples experiencias y apoyar la escena artística local.

Florentino Teatro Bar

Cora Tulliani

Este viernes en Florentino Teatro Bar, la reconocida cantante pergaminense Cora Tulliani brindará un show intimista acompañada por el destacado guitarrista Mariano Delgado, músico que ha trabajado junto a importantes figuras de la música nacional. El espectáculo propondrá un recorrido por canciones de autores argentinos y latinoamericanos como Raúl Carnota, Eladia Blázquez y Fito Páez, entre otros.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al 15554459. Instagram: @florentino.teatrobar

Microteatro Pergamino

A media luz

Este viernes vuelven a Micro Teatro Pergamino Mercedes Yañez y Nazareth Gill con el espectáculo musical intimo “A media luz”. La dirección es de Rafa Rivas.

Chile 798, a las 21:00. Reservas al 2477 464683. Cupos limitados. Instagram: microteatropergamino.ok

Centro Cultural Registrarte

Crear es resistir la urgencia

En el Centro Cultural Registrarte continúa la muestra colectiva Crear es resistir la urgencia, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Participan más de treinta mujeres artistas. También se inauguró La Salmón, una nueva galería y tienda de arte. Las visitas son los jueves y viernes de marzo, de 19:00 a 21:00.

Sarratea 221. Entrada libre y gratuita. Instagram: @centrocultural.registrarte

Florentino Teatro Bar

Música para ver

Este sábado en Florentino Teatro Bar, el DJ Osar Scalbi propone otro encuentro con Música para ver. El legendario DJ pergaminense vuelve a escena con la cuarta edición de un espectáculo que combina música, videos y anécdotas en una experiencia pensada para disfrutar con los sentidos y la memoria.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al 2477 466566. Instagram: @florentino.teatrobar

Museo Municipal

Sebastián Castells

Este sábado en el Museo Municipal de Bellas Artes (MUMBA) el artesano Sebastián Castells con residencia en Suecia brindará en Pergamino un taller de talla nórdica en madera. Las personas interesadas pueden reservar su lugar escribiendo al (WhatsApp) +46 706 727445.

Avenida Alsina y Moreno, de 15:00 a 17:30. El costo del taller es de 25.000 pesos y los cupos son limitados. Instagram: @museopergamino

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta vuelve La adictiva (cumbia de la buena). El sábado se presenta la agrupación Agua Viva. En ambas jornadas complementa musicalmente el DJ Gustavo.

San Nicolás 44, viernes y sábado a las 21:30. Anticipadas $5000 antes del mediodía del mismo día. Más datos y reservas al 2477 454321.

Habemus Theatrum

Finde semana a puro teatro

Este fin de semana en Habemus Theatrum se presentan tres propuestas locales de teatro: este viernes se estrena “Hay que apagar el fuego”, de Carlos Gorostiza, con Cecilia Sacoski, Ambroso Bottarini y Osvaldo Binet, y dirección de Marcela López. El sábado vuelve Neme Carenzo con su unipersonal La Sombra de Shéspir, con textos y dirección de Raúl Notta y Gustavo Bavecqua. El domingo vuelve a escena Buenas noches señor presidente, de Javier Ferretti, con dirección de Fidela Carruega y Fabián Vitelli, y las actuaciones de Javier Ferretti y Julia Benedettini.

Jujuy 227, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Reservas al 2477 451467.

Ritmo Club Resto Bar

Música en vivo

Este domingo en Ritmo Club Resto Bar habrá música en vivo con la presentación de Miguel Brunel, Jesica Coronel, Charly Almada César Giachino, Tony Verselino, Las Chulas y Naty Orlandi y Mario Arrieta.

Avenida Alsina 950. Anticipadas: $10000. Reservas: 2477318000, 2477 358238, 2477638708.

Don Pedro con Espinas

Lorihen

Este sábado llega a Pergamino la banda Hard Rock Metal argentino Lorihen, en el marco del tour 30° aniversario. Participan las bandas Fisión Nuclear y Tarquin.

Alvear 1545, a las 21:00. Instagram: @don_pedro_con_espinas

El Yerta Club Cultural

La programación del fin de semana

La programación de este fin de semana en El Yerta Club Cultural es la siguiente: este viernes vuelve el show de AVDN (música, poesía, impro y juegos). El sábado Manzanilla & Drink Team presentan El cumbión itinerante junto al DJ Gandalf. (Anticipada: $8000). El domingo José Librandi presenta “Canciones del dónde”. A las 19:00 habrá clase de canto libre y gratuita para iniciales (recital al sobre).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 17:00 a 19:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse de 16:00 a 19:00 los sábados, domingos y feriados. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 17:30 a 21:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]