Juan Carlos Baglietto: sus Bodas de Coral con Lito Vitale y el eterno lazo con Rosario

Juan Carlos Bagietto junto a Adrián Charras. El emblemático artista estuvo el miércoles pasado en Pergamino y recibió gentilmente a LA OPINION.

Juan Carlos Baglietto se presentó recientemente en Pergamino en el marco de un evento privado organizado por Pergamino Automotores que celebró su 40° aniversario. Aunque admite que su "hábitat natural" son los teatros, el músico se mostró gratamente sorprendido por la calidez del público en un entorno diferente, como lo fue la celebración de una empresa. "Uno tiene cierta resistencia... por si te darán bola o no, y después uno se sorprende cuando la gente viene y conoce las canciones", confesó con gratitud.

Actualmente, Baglietto se encuentra dividiendo su tiempo entre varios proyectos de gran peso emocional y artístico. Por un lado, está concluyendo un ciclo de conciertos con sus compañeros de La Trova, con quienes comparte escenario desde hace 45 años. Tras una serie de presentaciones en la Trastienda y giras por Córdoba, Rosario y Junín, este proyecto llegará a su fin a finales de mayo.

Sin embargo, su "proyecto principal" continúa con fuerza: el dúo con Lito Vitale. Esta unión, que ha mutado en diversas formaciones a lo largo de las décadas, se presenta hoy con una imponente banda de nueve músicos en escena, incluyendo vientos y cuerdas. El motivo de esta gran puesta es la celebración de sus 35 años de sociedad artística con un nuevo álbum titulado "Bodas de Coral".

El nuevo disco, según relató el cantante, explora canciones de amor que en otros tiempos el dúo miraba "de costado" o desde "la vereda de enfrente". Baglietto reveló que se han animado a versionar clásicos que antes no habrían abordado, como "Cartas amarillas" de Nino Bravo o "Ella ya me olvidó" de Leonardo Favio. "Son hermosas canciones que en su momento medio que no nos hubiéramos animado a hacer", explicó.

Sobre el formato de este trabajo, Baglietto reconoció que, aunque hoy predominan las plataformas digitales, lanzarán una edición física como un "disfrute personal" y nostálgico. "Siempre es lindo el soporte físico", afirmó, a pesar de que cada vez menos gente cuenta con reproductores de discos.

Juna Carlos Baglietto y la mirada sobre los nuevos artistas

Al ser consultado sobre la escena musical actual, Baglietto manifestó tener sensaciones encontradas, aunque destacó a aquellos que mantienen un compromiso con el arte, la melodía y la armonía. Entre los artistas que respeta mencionó a Trueno, Cazzu y Lisandro Aristimuño.

Hizo una mención especial para Nahuel Pennisi, a quien definió como "un ángel" y "un artista tremendo", adelantando que grabará una colaboración con él. Para Baglietto, lo fundamental en la música es "no solo lo que se dice, sino cómo se lo dice".

"Rosario siempre estuvo cerca"

A pesar de vivir en Buenos Aires desde hace 45 años, el corazón de Baglietto sigue perteneciendo a su ciudad natal. El músico mantiene un vínculo inquebrantable con Rosario, donde residen sus hermanos, sobrinos y amigos. "Me sigo sintiendo rosarino... vuelvo siempre por cuestiones afectivas y laborales. Son mis orígenes", concluyó con emoción, reafirmando que su identidad sigue tan firme como el primer día.