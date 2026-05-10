Falso velorio suma una nueva función tras agotar localidades en el MuMBA

Luego de agotar cuatro funciones consecutivas y generar una inesperada repercusión entre el público pergaminense, Falso velorio se consolida como una de las propuestas teatrales más originales, irreverentes y comentadas de la escena local. La experiencia creada y dirigida por Maury Pitrelli, que transforma al espectador en parte activa de una ceremonia fúnebre tan absurda como desopilante, anunció una nueva función para el próximo 23 de mayo.

Inicialmente, las presentaciones se desarrollaban en la Sala “Arturo Illia” de la Escuela Municipal de Bellas Artes , donde las entradas quedaron agotadas hasta el 17 de mayo inclusive. Frente a la creciente demanda, la producción decidió trasladar las funciones al MuMBA (Museo Municipal de Bellas Artes) , espacio de mayor capacidad ubicado en avenida Alsina y Moreno. Sin embargo, las localidades para esa nueva presentación también se agotaron rápidamente, en apenas cuatro horas, lo que motivó la incorporación de una fecha extra.

Lejos de una obra convencional, Falso velorio propone una experiencia inmersiva donde el público deja de ocupar un rol pasivo para convertirse en parte del ritual escénico. Vestidos de negro, muchos asistentes llegan incluso con atuendos especialmente preparados para la ocasión, sumándose a un código visual que potencia el clima de esta ceremonia delirante atravesada por el humor negro, lo incorrecto y lo inesperado.

“El público es convocado a ser parte de un Falso velorio, y termina envuelto en un delirio cargado de humor negro e incorrecto, lo que despierta muchas carcajadas y aplausos”, explica Maury Pitrelli sobre el espíritu del espectáculo.

El creador también se refirió al éxito de convocatoria que viene acompañando a la propuesta: “estamos agotando entradas con una antelación de 15 días, estamos muy contentos por eso y esperamos que el público nos siga acompañando en las últimas presentaciones. Tenemos que concluir con Falso velorio porque tenemos comprometida la producción de ‘Planeta Genio’, el show de vacaciones de invierno, y requiere de todo nuestro esfuerzo porque es un show ambicioso y complejo”.

La experiencia va mucho más allá de la representación teatral. Durante cada función, los asistentes participan activamente de distintos momentos del falso servicio fúnebre y, como en todo velorio tradicional, también comparten algo para comer y beber, completando así un ritual escénico que borra los límites entre ficción y realidad.

El elenco está integrado por Nacho Nime, Brenda Re, Ivana Nime, Fabián Vecino, Sofía Baronio y “Gatu” Detorro, con asistencia de Anabella Incerti. El libro y la dirección pertenecen a Maury Pitrelli, mientras que la producción está a cargo de EME Contenidos.

Falso velorio: Un funeral donde todo puede pasar

Falso velorio parte de una premisa tan simple como inquietante: dos velorios, dos cuerpos y un grupo de personas tan delirantes como reconocibles. A partir de allí, la ceremonia comienza a desarmarse entre discursos desubicados, situaciones incómodas, secretos inesperados y momentos de participación directa del público.

En ese universo donde la solemnidad se vuelve absurda y el límite entre espectador y protagonista desaparece, la obra encuentra su sello distintivo. Porque en este funeral todo puede pasar y, como propone el espectáculo, reírse de la muerte también puede ser parte del juego.

Las entradas para la nueva función pueden adquirirse a través del Instagram oficial @falsovelorio.