Un convicto, con libertad condicional por un homicidio, intimidó a la hermana con un cuchillo y quedó preso

Un grave episodio de violencia familiar y reincidencia delictiva se registró en la madrugada de este sábado, cuando un sujeto que se encuentra cumpliendo una condena por homicidio bajo el régimen de libertad condicional irrumpió por la fuerza en la vivienda de su hermana, armado con un cuchillo, con intenciones de agredirla a ella y a su pareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 en un domicilio ubicado en la zona de Alsina y Becerra , donde reside la mujer junto a su compañero. Según la reconstrucción judicial, el agresor ingresó sin autorización al inmueble, provocó daños en el interior de la casa y comenzó a proferir amenazas de muerte mientras blandía un arma blanca tipo cuchilla plegable.

Las víctimas, ante la violencia desatada, lograron escapar del lugar y dar aviso inmediato al sistema de emergencias policiales. Minutos después, un móvil policial llegó al domicilio y encontró al atacante refugiado en una de las habitaciones, desde donde continuó con amenazas, esta vez dirigidas también al personal policial interviniente.

Tras una tensa intervención, los efectivos lograron reducirlo y concretar su aprehensión, secuestrando el arma blanca que portaba. La violencia no cesó con la detención: ya en la dependencia policial, el imputado continuó con una actitud agresiva, por lo que debió ser reducido con doble esposamiento debido a la fuerza y resistencia que ofrecía.

El fiscal subrogante de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, Francisco Furnari, lo indagó en las últimas horas en el quinto piso del Ministerio Público Fiscal y le imputó los delitos de violación de domicilio, daño y amenazas agravadas por el uso de arma blanca, todo en concurso ideal.

En ese marco, el representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del juez César Solazzi, la conversión de la aprehensión en detención efectiva del sujeto, identificado como Leonel Damián Alfaro. El pedido se sustenta no solo en la gravedad del hecho, sino también en los antecedentes penales del imputado, quien se encuentra cumpliendo una condena por homicidio con el beneficio de la libertad condicional.

De manera supletoria, y para el caso de que no se haga lugar a la detención, el fiscal requirió que se imponga una estricta prohibición de acercamiento y de contacto con las víctimas, tanto en el domicilio como en la vía pública y otros espacios de acceso común.

El antecedente que agrava la situación judicial del acusado se remonta a octubre de 2017, cuando fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal por el homicidio del joven Claudio Emanuel Blanco, ocurrido en el barrio La Lomita. En aquel hecho, la víctima fue atacada con un arma blanca y recibió múltiples puñaladas que le provocaron la muerte, en un episodio que generó una fuerte conmoción en la comunidad.

La reiteración de conductas violentas, el incumplimiento de las pautas de la libertad condicional y la gravedad de las amenazas vertidas contra familiares directos son ahora los principales elementos que analiza la Justicia para definir su situación procesal y la eventual revocación del beneficio que le había sido otorgado.