Pergamino: conciencia ambiental que se construye en equipo

El Programa Actuá en Verde realizó una jornada en el Centro Educativo Terapéutico Aiken de Pergamino, donde se llevó adelante una actividad recreativa y educativa basada en la intervención artística de bolsas reutilizables del programa.

Durante el encuentro, los asistentes pintaron y personalizaron sus propias bolsas reutilizables junto a sus maestras, en un espacio de participación activa, creatividad y aprendizaje compartido. La propuesta permitió reflexionar, de manera lúdica, sobre la importancia de reducir el uso de plásticos descartables y fomentar hábitos más sustentables en la vida cotidiana.

Integración y trabajo en conjunto en Pergamino La jornada se desarrolló en un clima de entusiasmo, buena energía y compromiso. Cada bolsa intervenida no solo reflejó la creatividad de quienes participaron, sino también un mensaje concreto de cuidado del ambiente.

Desde Actuá en Verde destacaron la importancia de generar este tipo de espacios inclusivos, donde la educación ambiental se integra a través de experiencias significativas y accesibles para toda la comunidad.

En otras instituciones Asimismo, se informó que durante este año se continuará trabajando codo a codo con instituciones educativas, con el objetivo de seguir multiplicando la conciencia ambiental y fortaleciendo el compromiso colectivo con el cuidado del entorno.

