lunes 23 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Fallo condenatorio a un convicto por un raid de robos, hurtos y un intento de huida por el Arroyo

    El Tribunal Oral en lo Criminal 1 le impuso cuatro años de prisión efectiva por una seguidilla de ilícitos que incluyó asaltos, hurtos y un intento de fuga.

    22 de febrero de 2026 - 20:45
    En uno de los episodios el sujeto intentó escapar de un operativo policial por el cauce del Arroyo.

    En uno de los episodios el sujeto intentó escapar de un operativo policial por el cauce del Arroyo.

    ARCHIVO LA OPINION

    En una extensa sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino, el juez Ignacio Uthurry condenó a Diego Matías Espinosa, un albañil de 26 años, a la pena única de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento.

    Lee además
    El robo fue perpetrado por un ladrón que irrumpió en la casa de una mujer para agredirla y despojarla de pertenencias que tenía a mano.

    Condenaron a seis años de prisión a un ladrón que asaltó a una vecina y se llevó hasta un pollo de la heladera
    Cuatro días después del robo la Fiscalía 2 y Policía de la DDI Pergamino allanaron la casa del fletero y secuestraron el vehículo utilitario como evidencia del caso por su participación en el caso.

    Condenaron al fletero que confesó su participación en un millonario robo a una inmobiliaria

    El fallo, emitido bajo la modalidad de juicio abreviado, puso fin a una serie de causas penales acumuladas que describen un raid delictivo que incluyó desde violentos intentos de robo hasta hurtos cinematográficos que terminaron con el imputado lanzándose a las aguas del Arroyo para evitar su captura.

    Una captura de película: El escape por el Arroyo

    Uno de los hechos más llamativos incluidos en la condena ocurrió la tarde del 25 de marzo de 2025 en un predio de la calle Santiago del Estero al 802. Espinosa, junto a otro cómplice, había sustraído una reja de hierro de dos metros de largo que transportaban en un carro de un eje.

    Al ser interceptado por la Patrulla Municipal en la calle Annan al 841, Espinosa emprendió una huida desesperada que terminó en las inmediaciones del Arroyo. Ante la inminente aprehensión, el delincuente se arrojó al agua, intentando escapar a nado. Sin embargo, el personal policial logró rodearlo en el cauce, obligándolo a salir para ser finalmente reducido y esposado.

    Violento forcejeo y herida de arma blanca

    El episodio más grave de la crónica delictiva de Espinosa sucedió la madrugada del 29 de mayo de 2025. Armado con una barreta de metal, el condenado forzó el candado de una vivienda en calle Chile al 1148 y sorprendió a su morador, Roberto Alberto Pellita, mientras este dormía.

    Espinosa comenzó a golpear a la víctima exigiéndole dinero. En medio de un feroz forcejeo, Pellita logró alcanzar un cuchillo de su propiedad y apuñaló a Espinosa en la mano izquierda. A pesar de estar herido, el delincuente logró derribar al hombre al suelo y huir, aunque en su carrera perdió el dinero que había logrado sustraer. La policía lo capturó poco después en calle Trincavelli al 148, identificándolo fácilmente por la profusa herida que sangraba en su mano, circunstancia confirmada posteriormente por peritajes médicos.

    Saqueo al Centro de Primera Infancia y venta de lo robado

    La sentencia también detalló el robo ocurrido el 14 de abril de 2025 en el Centro de Atención de Primera Infancia de la calle Guido Spano 1143. Espinosa dañó una puerta de rejas y se apoderó de un cuantioso botín: computadoras completas marca HP, una impresora, dos televisores, una notebook y un equipo de música Philco con sus parlantes.

    Lejos de ocultar el botín, horas después Espinosa se presentó en el domicilio de una vecina en calle Schumacher al 1089 y le vendió el equipo de música.

    Philco por $60.000, ocultando que provenía de un robo. Este acto le valió una acusación adicional por el delito de estelionato. El equipo fue recuperado posteriormente mediante un allanamiento en dicha vivienda.

    Otras causas y la unificación de la pena

    El raid incluyó además el hurto de cinco tirantes de madera de una propiedad en calle Jujuy al 2156, hecho en el cual Espinosa fue filmado por cámaras de seguridad mirando fijamente a la lente antes de llevarse las maderas al hombro.

    El Juez Uthurry destacó que la resolución de cuatro años de prisión efectiva resulta de la unificación de los nuevos delitos (robo agravado en tentativa, robo simple, estelionato y hurtos) con una condena previa. Espinosa ya contaba con una sentencia firme del 23 de diciembre de 2024 de tres años de prisión en suspenso por robo calificado por escalamiento y hurto simple. Al cometer nuevos delitos, la justicia revocó la condicionalidad de la pena anterior, dictando una pena única que deberá cumplir en un establecimiento carcelario.

    Temas
    Seguí leyendo

    Condenaron a seis años de prisión a un ladrón que asaltó a una vecina y se llevó hasta un pollo de la heladera

    Condenaron al fletero que confesó su participación en un millonario robo a una inmobiliaria

    Condenaron al padrastro y absolvieron a la madre en un juicio por abuso sexual

    Trágico vuelco en la autopista: murió un camionero que despistó y volcó transportando ganado bovino

    Una patota atemoriza a los vecinos irrumpiendo en viviendas familiares

    Ladrones y vándalos ingresan a dañar los edificios destinados a brindar educación y asistencia alimentaria

    Robo en el Jardín de Infantes 913 del barrio Centenario: destrozos y campaña solidaria para reconstruirlo

    Comparten la imagen de un adulto mayor de quien su pareja no sabe sobre su paradero desde el miércoles

    Un médico radiólogo denunció el hurto de equipamiento en un centro de salud de Pergamino

    Violencia de género: una joven policía fue agredida por su novio y no quiso denunciarlo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El robo fue perpetrado por un ladrón que irrumpió en la casa de una mujer para agredirla y despojarla de pertenencias que tenía a mano.

    Condenaron a seis años de prisión a un ladrón que asaltó a una vecina y se llevó hasta un pollo de la heladera

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En uno de los episodios el sujeto intentó escapar de un operativo policial por el cauce del Arroyo.

    Fallo condenatorio a un convicto por un raid de robos, hurtos y un intento de huida por el Arroyo
    El robo fue perpetrado por un ladrón que irrumpió en la casa de una mujer para agredirla y despojarla de pertenencias que tenía a mano.

    Condenaron a seis años de prisión a un ladrón que asaltó a una vecina y se llevó hasta un pollo de la heladera

    A poco de comenzar un nuevo ciclo lectivo en las universidades del país, muchos jóvenes de San Nicolás vuelven a enfrentar una decisión que se repite año tras año: continuar sus estudios en la ciudad o mudarse a Rosario.

    Cuánto cuesta para un estudiante de San Nicolás ir a estudiar en Rosario

    Santa Lucía se prepara para recibir una nueva edición del evento cultural Iluminados por el Arte, una iniciativa que propone un recorrido nocturno por los puntos históricos y emblemáticos del pueblo. 

    San Pedro: Nueva edición de "Iluminados por el Arte" propone cultura, historia y gastronomía en Santa Lucía

    La localidad de Villa Ramallo se prepara para rendir un sentido homenaje a una de las figuras más emblemáticas del automovilismo argentino con la realización del “Mural Homenaje a Juan María Traverso”.

    Villa Ramallo impulsa un mural homenaje al Flaco Traverso y organiza un acto conmemorativo