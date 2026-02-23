Trata de personas: detuvieron a un prófugo acusado de explotación sexual y violencia

Un sujeto de 42 años fue detenido en Necochea en el marco de una investigación por presunta trata de personas en Pergamino , explotación sexual y violencia de género. El procedimiento fue coordinado por el Departamento de Cibercrimen, la Fiscalía 3 y fuerzas federales tras la denuncia de una joven de 20 años.

Fallo condenatorio a un convicto por un raid de robos, hurtos y un intento de huida por el Arroyo

Robo en Club del Lago: la DDI Pergamino secuestró autos robados y detuvo a un sospechoso en La Guarida

La detención se concretó en las últimas horas luego de un operativo de alta complejidad que permitió localizar al imputado tras varias semanas de tareas de inteligencia. Sobre el sujeto pesaba un pedido de captura activo por delitos vinculados a la explotación sexual, violencia de género, suministro de estupefacientes y maniobras de índole informática.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por una joven de 20 años en Pergamino, quien relató haber sido víctima de un entramado de sometimiento y control coercitivo. La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, bajo la dirección del fiscal Nelson Mastorchio, con intervención del Departamento de Cibercrimen y Delitos Conexos a la Trata de Personas a cargo de José María Cifuentes.

De acuerdo con fuentes judiciales, tras establecer que el individuo se había fugado de su último domicilio conocido, los investigadores determinaron que se encontraba oculto en la ciudad de Necochea. A partir de esa información se desplegó un trabajo articulado con la Policía Federal Argentina, a través de sus delegaciones en Pergamino y en la ciudad balnearia.

El procedimiento incluyó tareas de campo encubiertas, seguimiento discreto y análisis de información digital. Finalmente, los efectivos lograron localizar y reducir al prófugo sin que se registraran incidentes. Tras su aprehensión, quedó a disposición de la Justicia y será trasladado para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por trata de personas en Pergamino.

Presunto esquema de explotación y sometimiento

Según surge de las actuaciones judiciales, el acusado mantenía un vínculo de pareja con la víctima, relación que —de acuerdo con la denuncia— habría utilizado como fachada para ejercer dominio psicológico y físico. La presentación detalla un patrón sistemático de explotación sexual forzada, episodios de violencia de género y presunto suministro de estupefacientes.

Asimismo, los investigadores analizan dispositivos electrónicos secuestrados que podrían aportar información clave sobre eventuales cómplices, clientes u otras personas vinculadas a la maniobra delictiva. El análisis forense digital será determinante para reconstruir la red de contactos y establecer si existía un circuito más amplio de captación y explotación.

Desde el área de Cibercrimen destacaron que la evidencia informática recolectada permitió robustecer la hipótesis acusatoria y sostener el pedido de captura que finalmente se concretó fuera de Pergamino.

Asistencia a la víctima y avance judicial

En paralelo al avance de la causa penal, la joven denunciante está siendo asistida por equipos interdisciplinarios especializados en violencia de género y trata de personas, con el objetivo de garantizar su protección, contención psicológica y acompañamiento integral durante el proceso judicial.

El sujeto detenido enfrenta cargos que podrían derivar en una pena de prisión de cumplimiento efectivo si la investigación confirma los delitos imputados. La Fiscalía 3 continúa reuniendo pruebas y no se descarta que surjan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de la evidencia digital.

El caso generó fuerte repercusión en Pergamino, tanto por la gravedad de los hechos denunciados como por la complejidad del operativo que permitió la detención del prófugo en otra ciudad de la provincia.