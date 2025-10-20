Un agente de la Patrulla Urbana evitó el suicidio de un joven

El agente se desplegó con celeridad al escuchar el relato de una persona allegada a la víctima.

Un episodio de extrema gravedad se registró durante la madrugada de este lunes en el sector del Circuito El Panorámico, cuando agentes de la Patrulla Urbana intervinieron para evitar el suicidio de un joven de 19 años ahorcándose a un árbol del espacio público de avenida Almafuerte.

El hecho ocurrió cerca de las 2:00 de la madrugada, cuando el inspector a bordo del móvil municipal N°19 realizaba tareas de prevención en cercanías del gimnasio polideportivo en construcción, ubicado entre la obra y la Escuela de Policía. En ese momento, una joven de 21 años se acercó hasta el lugar para alertar que la ex pareja de su amiga había manifestado por mensaje de WhatsApp su intención de suicidarse en el sector del circuito.

Ante la gravedad de la advertencia, el agente dio aviso inmediato al Centro de Monitoreo Municipal y se dirigió al lugar indicado. Al llegar al ingreso del circuito, observó una motocicleta Honda Titan 125cc roja detenida junto a un árbol y, a pocos metros, divisó al joven suspendido en el aire, en un claro intento de ahorcamiento.

De acuerdo con el parte oficial, el inspector actuó con rapidez y sostuvo las piernas del muchacho, elevando su cuerpo para aliviar la presión del lazo y evitar que la fuerza del elemento le provocara asfixia. En ese momento, un empleado del predio que se encontraba en las inmediaciones acudió en ayuda del agente y logró cortar la soga, completando la maniobra de rescate.

Una vez en el suelo, el joven fue colocado en posición lateral de seguridad mientras se comprobaba que mantenía signos vitales. De inmediato se reiteró la solicitud de asistencia médica urgente al SAME, aunque el centro de monitoreo informó que en ese momento no había ambulancias disponibles porque estaban afectadas a otras urgencias en proceso.

Trasladado por la Patrulla Urbana

Ante esa circunstancia, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital San José en un móvil de Patrulla Urbana, acompañado por su madre, bajo la coordinación del inspector a cargo del servicio preventivo.

En el operativo participaron además otras unidades del dispositivo comunal, que establecieron un cordón sanitario para asegurar el trayecto hacia el hospital. Intervinieron móviles a cargo de los agentes Barteluccio, Russian, Díaz e Iriarte, y en el lugar prestó colaboración un efectivo de la Policía Departamental, oficial Domicioli, que labró las actuaciones correspondientes.

La motocicleta del joven fue retirada del lugar por un conocido suyo, con autorización policial.

El caso fue registrado como “intento de suicidio” y se puso en conocimiento de la Fiscalía 5, que dispuso las diligencias de rigor.

La acción de los agentes de Patrulla Urbana fue destacada por autoridades municipales y policiales, que resaltaron la decisión, la rapidez y la coordinación del personal interviniente, factores determinantes para salvar la vida del joven.