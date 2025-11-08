Un accidente entre camiones afectó el tránsito en el puente Zárate–Brazo Largo durante la mañana del martes

Una colisión por alcance entre dos camiones de cargas generales generó demoras y afectó el tránsito sobre el puente Zárate–Brazo Largo diariolavozdezarate.com

Durante la lluviosa mañana del martes, una colisión por alcance entre dos camiones de cargas generales generó demoras y afectó el tránsito sobre el puente Zárate–Brazo Largo, mano a la Rotonda. El incidente obligó a la intervención de fuerzas de seguridad, equipos viales y personal de limpieza para restablecer la normal circulación.

Demoras y trabajos en el lugar del choque El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 114 del Complejo Unión Nacional, donde el tránsito quedó parcialmente interrumpido. En el operativo intervinieron la operadora provisoria, Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional Argentina, Policía de Entre Ríos y Bomberos Voluntarios de Ceibas. La lluvia complicó la circulación durante gran parte de la mañana.

Retiro de vehículos y despeje del carril afectado Las tareas de asistencia y seguridad vial se extendieron hasta pasadas las 14:30. Con el cese de las precipitaciones, las cuadrillas pudieron despejar el carril derecho de la Ruta Nacional 12, mientras grúas especiales retiraban los camiones siniestrados. Una vez terminadas las labores, la traza quedó nuevamente habilitada.

Sin heridos y tránsito restablecido Voceros policiales confirmaron que no hubo personas lesionadas a raíz del choque. También indicaron que el tránsito fue liberado sin complicaciones adicionales entrada la tarde. Pese al alerta amarillo que regía en la región, no se registraron otros siniestros viales de consideración en rutas de la Mesopotamia.

Temas Accidente

Tránsito

Policiales

Camion