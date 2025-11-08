sábado 08 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un accidente entre camiones afectó el tránsito en el puente Zárate–Brazo Largo durante la mañana del martes

    Un accidente ocurrió sobre el puente Zárate–Brazo Largo y afectaron el tránsito durante varias horas. No hubo heridos y luego el tránsito fue liberado.

    8 de noviembre de 2025 - 10:57
    Una colisión por alcance entre dos camiones de cargas generales generó demoras y afectó el tránsito sobre el puente Zárate–Brazo Largo

    Una colisión por alcance entre dos camiones de cargas generales generó demoras y afectó el tránsito sobre el puente Zárate–Brazo Largo

    diariolavozdezarate.com
    choque camión 2

    Durante la lluviosa mañana del martes, una colisión por alcance entre dos camiones de cargas generales generó demoras y afectó el tránsito sobre el puente Zárate–Brazo Largo, mano a la Rotonda. El incidente obligó a la intervención de fuerzas de seguridad, equipos viales y personal de limpieza para restablecer la normal circulación.

    Lee además
    Sergio Palmieri tuvo un accidente tras superar más de 60 días de internación y una veintena de cirugías

    Rojas: un obrero sobrevive a grave accidente y recupera su salud con fe y esperanza junto a su familia.
    El Hospital René Favaloro y la Unidad Sanitaria de Bosch suman un ecógrafo de alta tecnología

    Zárate: Hospital René Favaloro y Bosch incorporan ecógrafo de última generación para mejorar diagnósticos

    Demoras y trabajos en el lugar del choque

    El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 114 del Complejo Unión Nacional, donde el tránsito quedó parcialmente interrumpido. En el operativo intervinieron la operadora provisoria, Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional Argentina, Policía de Entre Ríos y Bomberos Voluntarios de Ceibas. La lluvia complicó la circulación durante gran parte de la mañana.

    Retiro de vehículos y despeje del carril afectado

    Las tareas de asistencia y seguridad vial se extendieron hasta pasadas las 14:30. Con el cese de las precipitaciones, las cuadrillas pudieron despejar el carril derecho de la Ruta Nacional 12, mientras grúas especiales retiraban los camiones siniestrados. Una vez terminadas las labores, la traza quedó nuevamente habilitada.

    Sin heridos y tránsito restablecido

    Voceros policiales confirmaron que no hubo personas lesionadas a raíz del choque. También indicaron que el tránsito fue liberado sin complicaciones adicionales entrada la tarde. Pese al alerta amarillo que regía en la región, no se registraron otros siniestros viales de consideración en rutas de la Mesopotamia.

    Temas
    Seguí leyendo

    Rojas: un obrero sobrevive a grave accidente y recupera su salud con fe y esperanza junto a su familia.

    Zárate: Hospital René Favaloro y Bosch incorporan ecógrafo de última generación para mejorar diagnósticos

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Zárate: instituciones recibieron alimentos durante la 10K Tenaris

    Zárate: Inauguraron el Monumento al Bombero Voluntario en Lima y emocionó a toda la comunidad

    Zárate y el programa comunidad: Nucleoeléctrica con un exitoso ciclo de visitas a sus centrales nucleares

    Con el zarateño Santiago Silveira, Argentina debutó con triunfo 3-2 ante Bélgica en el Mundial Sub 17

    Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate

    Conflicto vecinal en calle Guiraldes: se entregó un vecino tras atrincherarse en Zárate

    Ciudad venció a Independiente de Zárate y aseguró el primer puesto del torneo Clausura

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El presunto jefe de una organización de “piratas del asfalto” fue detenido en Almirante Brown

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    San Nicolás vivió una fiesta de Halloween 2025

    Halloween en San Nicolás: los 10 disfraces más votados en una noche a pura creatividad
    Atlético Baradero se consagró campeón del torneo Horacio “Mono” Leiva de primera división

    Atlético Baradero venció a Mitre de San Pedro, se coronó campeón y es bicampeón del básquetbol local

    Sábado 8 de noviembre. Versión PDF

    El ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, fue condenado este viernes a nueve años de prisión tras ser hallado culpable

    Condenaron a 9 años de prisión al abogado sampedrino Patricio Serjal por asociación ilícita

    “El Lago de los Cisnes” es considerado uno de los pilares fundamentales del ballet clásico.

    Cultura: El Ballet de San Petersburgo llega a Junín para una noche inolvidable