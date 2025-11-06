jueves 06 de noviembre de 2025
    • Zárate: Inauguraron el Monumento al Bombero Voluntario en Lima y emocionó a toda la comunidad

    La comunidad de Lima vivió una jornada cargada de emoción con la inauguración del Monumento al Bombero Voluntario.

    6 de noviembre de 2025 - 13:45
    La inauguración del monumento representa un reconocimiento histórico al cuerpo de Bomberos Voluntarios

    La inauguración del monumento representa un reconocimiento histórico al cuerpo de Bomberos Voluntarios

    Delta

    En una mañana cargada de emoción y reconocimiento colectivo, la localidad de Lima inauguró el Monumento al Bombero Voluntario, una obra pensada para inmortalizar la valentía y la vocación solidaria de quienes arriesgan su vida en cada emergencia. Vecinos, autoridades y referentes institucionales acompañaron el acto, destacando el orgullo comunitario que genera este homenaje.

    Debido a un objeto sospechoso, bomberos permanecen en el instituto Santiago Ferraro de Baradero

    Debido a un objeto sospechoso, bomberos voluntarios permanecen en el Instituto Santiago Ferrari de Baradero
    La concejal Silvana Sosa expresó su desacuerdo con el proyecto de ordenanza impositiva presentado por el Ejecutivo municipal

    Baradero: Sosa rechazó el aumento bimestral del 6% en tasas municipales y pidió alternativas

    Homenaje a la vocación y el servicio del Bombero Voluntario

    La inauguración del monumento representa un reconocimiento histórico al cuerpo de Bomberos Voluntarios, símbolo de coraje y vocación solidaria en cada emergencia. La obra honra tanto a quienes actualmente integran la institución como a antiguas generaciones que dejaron una huella indeleble en la comunidad.

    El impulso ciudadano detrás del proyecto

    Durante el acto se destacó especialmente el trabajo del señor Rodolfo Grillo Cardozo, impulsor fundamental de la iniciativa. Su perseverancia, sentido de pertenencia y compromiso social fueron claves para concretar este sueño que hoy se erige como un símbolo permanente del espíritu solidario local.

    Un nuevo espacio de reflexión comunitaria

    Autoridades municipales, instituciones y vecinos colmaron el lugar, valorando el monumento como un legado cultural. El espacio invita a reflexionar sobre el sacrificio silencioso de quienes corren hacia el peligro cuando otros se alejan, inspirando a nuevas generaciones bajo los principios del servicio y la entrega desinteresada.

    Debido a un objeto sospechoso, bomberos voluntarios permanecen en el Instituto Santiago Ferrari de Baradero

    Baradero: Sosa rechazó el aumento bimestral del 6% en tasas municipales y pidió alternativas

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia

    Zárate: instituciones recibieron alimentos durante la 10K Tenaris

    San Nicolás: SUTEBA cuestiona el RENPE y advierte por falta de datos sobre condiciones laborales

    ATE San Pedro alerta por salarios atrasados y grave situación económica de municipales

    Presupuesto PBA 2026: Kicillof enfrenta el ajuste nacional con un discurso de resistencia y autonomía fiscal

    Gran operativo de Gendarmería en San Pedro por causas federales: allanamientos y fuerte despliegue

    Baradero: Entrega de certificados para entrenadores impulsa la profesionalización deportiva

    San Pedro: Escuelas evaluaron los resultados de "Desde el Aula", el programa piloto de reciclaje

    Gendarmería Nacional llevó adelante un amplio operativo en distintos sectores de San Pedro.

    Gran operativo de Gendarmería en San Pedro por causas federales: allanamientos y fuerte despliegue

    Catalina Maglio es alumna de la Escuela Primaria 59 de Fontezuela.

    Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela

    Por Alfonso Godoy
    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    La concejal Silvana Sosa expresó su desacuerdo con el proyecto de ordenanza impositiva presentado por el Ejecutivo municipal

    Baradero: Sosa rechazó el aumento bimestral del 6% en tasas municipales y pidió alternativas

    Al ladrón lo corrieron entre varias personas hasta lograr interceptarlo a pocas cuadras.

    Un vecino justiciero interceptó a un ladrón que robó una mochila de un auto tras romper la ventanilla

    Paraná Fútbol Club se consagró campeón del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia