Zárate: Inauguraron el Monumento al Bombero Voluntario en Lima y emocionó a toda la comunidad

La inauguración del monumento representa un reconocimiento histórico al cuerpo de Bomberos Voluntarios Delta

En una mañana cargada de emoción y reconocimiento colectivo, la localidad de Lima inauguró el Monumento al Bombero Voluntario, una obra pensada para inmortalizar la valentía y la vocación solidaria de quienes arriesgan su vida en cada emergencia. Vecinos, autoridades y referentes institucionales acompañaron el acto, destacando el orgullo comunitario que genera este homenaje.

Homenaje a la vocación y el servicio del Bombero Voluntario La inauguración del monumento representa un reconocimiento histórico al cuerpo de Bomberos Voluntarios, símbolo de coraje y vocación solidaria en cada emergencia. La obra honra tanto a quienes actualmente integran la institución como a antiguas generaciones que dejaron una huella indeleble en la comunidad.

El impulso ciudadano detrás del proyecto Durante el acto se destacó especialmente el trabajo del señor Rodolfo Grillo Cardozo, impulsor fundamental de la iniciativa. Su perseverancia, sentido de pertenencia y compromiso social fueron claves para concretar este sueño que hoy se erige como un símbolo permanente del espíritu solidario local.

Un nuevo espacio de reflexión comunitaria Autoridades municipales, instituciones y vecinos colmaron el lugar, valorando el monumento como un legado cultural. El espacio invita a reflexionar sobre el sacrificio silencioso de quienes corren hacia el peligro cuando otros se alejan, inspirando a nuevas generaciones bajo los principios del servicio y la entrega desinteresada.

Compartí esta nota en redes sociales:





