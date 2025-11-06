jueves 06 de noviembre de 2025
    • Zárate: instituciones recibieron alimentos durante la 10K Tenaris

    Los 10K de Tenaris entregó 10 mil kilos de alimentos no perecederos a instituciones, recolectados durante la inscripción, beneficiando a más de 200 familias.

    6 de noviembre de 2025 - 16:23
    La clásica carrera 10K Tenaris reunió 10 mil kilos de alimentos no perecederos durante su proceso de inscripción.

    diariolavozdezarate.com

    El pasado 12 de octubre, la clásica carrera 10K Tenaris reunió 10 mil kilos de alimentos no perecederos durante su proceso de inscripción. La compañía los distribuyó esta semana a siete instituciones de Campana y Zárate, destinadas a asistir a familias en situación de vulnerabilidad mediante programas sociales, educativos y deportivos.

    Donación solidaria tras la 10K Tenaris

    Tras verificar la calidad y vencimiento de los productos, Tenaris gestionó la logística de entrega a través del área de Relaciones con la Comunidad, enviando los alimentos a los puntos de distribución previamente pactados con cada entidad.

    Instituciones beneficiadas y alcance social

    Entre las entidades que recibieron el aporte se encuentran la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia, el Hogar de Día Ebenezer y Cáritas de la capilla Sagrado Corazón de María, que asisten a decenas de familias mediante talleres, apoyo escolar y actividades deportivas.

    Más entidades comprometidas con la comunidad

    También recibieron alimentos CreSiendo, Puerta de Esperanza, Panza Llena Corazón Contento y la Obra Don Bosco de Zárate, ampliando el alcance regional del aporte solidario. Estas acciones permiten reforzar la asistencia mensual que brindan organizaciones que dependen de donaciones para sostener su actividad.

