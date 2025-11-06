Zárate: instituciones recibieron alimentos durante la 10K Tenaris

El pasado 12 de octubre, la clásica carrera 10K Tenaris reunió 10 mil kilos de alimentos no perecederos durante su proceso de inscripción. La compañía los distribuyó esta semana a siete instituciones de Campana y Zárate, destinadas a asistir a familias en situación de vulnerabilidad mediante programas sociales, educativos y deportivos.
Donación solidaria tras la 10K Tenaris
Tras verificar la calidad y vencimiento de los productos, Tenaris gestionó la logística de entrega a través del área de Relaciones con la Comunidad, enviando los alimentos a los puntos de distribución previamente pactados con cada entidad.
Instituciones beneficiadas y alcance social
Entre las entidades que recibieron el aporte se encuentran la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia, el Hogar de Día Ebenezer y Cáritas de la capilla Sagrado Corazón de María, que asisten a decenas de familias mediante talleres, apoyo escolar y actividades deportivas.
Más entidades comprometidas con la comunidad
También recibieron alimentos CreSiendo, Puerta de Esperanza, Panza Llena Corazón Contento y la Obra Don Bosco de Zárate, ampliando el alcance regional del aporte solidario. Estas acciones permiten reforzar la asistencia mensual que brindan organizaciones que dependen de donaciones para sostener su actividad.