ARBA extiende plazos del Inmobiliario Rural y mantiene el descuento del 10% para quienes están al día

Desde ARBA recordaron que el beneficio se aplica únicamente a contribuyentes sin deudas previas.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA ) anunció la prórroga del vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario. La nueva fecha límite será el 18 de diciembre, en lugar del 12 de noviembre, tal como estaba previsto originalmente.

Venta de autos: octubre cerró con un 16,9% más de patentamientos que el año pasado

Presupuesto 2026 PBA La Provincia de Buenos Aires proyecta superávit fiscal y pide endeudamiento por 2.000 millones de dólares

El organismo informó que la extensión —publicada este lunes en el Boletín Oficial— tiene como finalidad garantizar la correcta liquidación del tributo y asegurar la disponibilidad de todos los canales de pago. Además, permite que quienes mantienen sus obligaciones al día continúen accediendo al beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático.

Desde ARBA recordaron que el beneficio se aplica únicamente a contribuyentes sin deudas previas, adheridos al débito automático y que opten por pagar la última cuota del año.

mediante tarjeta de crédito o a través de cajeros automáticos generando previamente el código de pago electrónico. También se encuentra habilitado el pago digital a través de Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico o disponible en la agenda de pagos de la aplicación.

Quienes prefieran abonar de manera presencial pueden hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

En paralelo, el organismo también resolvió modificar el vencimiento de la cuota 2 del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas, que originalmente operaba el 13 de noviembre y ahora pasará para el 11 de diciembre de 2025.

Cómo adherirse al débito de ARBA

Para gestionar la adhesión al débito automático, los contribuyentes deben ingresar a www.arba.gov.ar , seleccionar la sección “Autogestión” e iniciar sesión con CUIT y Clave CIT. Allí, deberán elegir la opción “Gestión de Débitos Automáticos”.

El débito puede asociarse a una cuenta bancaria o a una tarjeta de crédito; en el caso del Inmobiliario Complementario, solo se permite la adhesión con CBU.

Si el contribuyente aún no tiene registrada una cuenta, puede cargar o actualizar el CBU desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)”. En caso de optar por tarjeta de crédito por primera vez, el impacto aparecerá en el próximo vencimiento.