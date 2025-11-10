Alec Oxenfold aseguró que el acuerdo con EEUU está "prácticamente cerrado" y Quirno viaja a Washington

Oxenford destacó la presencia de Milei en el America Business Forum durante la semana pasada

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford , aseguró este lunes que el acuerdo comercial entre las gestiones de Javier Milei y Donald Trump , con respaldo del Tesoro norteamericano, “está prácticamente cerrado”. Según explicó, solo resta definir “el momento adecuado entre las partes para ponerle el moño y comunicarlo”.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno adelantó que viajará este martes a Washington en el marco de las negociaciones bilaterales. “Viajo mañana, llego el miércoles”, confirmó en diálogo con A24.

En declaraciones a radio Mitre, Oxenford se refirió al avance de las tratativas y evitó brindar mayores detalles por un acuerdo de confidencialidad firmado recientemente.

“Imagino que tendremos novedades muy pronto y será algo que nos marcará positivamente durante mucho tiempo”, señaló el diplomático.

Consultado sobre el swap de monedas por 20.000 millones de dólares, el embajador afirmó que “ya impactó” en la economía argentina.

“No nos olvidemos de las turbulencias que hubo hace pocos días. Creo que no sería posible un resultado como el que estamos viendo si no hubiera un orden macroeconómico y el apoyo de nuestro aliado, Estados Unidos”, agregó.

Oxenford destacó además la relevancia de la proyección internacional del presidente Milei:

“No nos damos cuenta del valor diplomático de tener un presidente tan reconocido y escuchado en los foros más importantes del mundo. De casi 200 mandatarios, fue uno de los dos invitados del ámbito político en el America Business Forum. Es tremendamente relevante”.

Un contexto de acercamiento bilateral

El embajador subrayó el clima de cooperación con Washington y aseguró que el vínculo bilateral atraviesa “un momento de oportunidades extraordinarias”.

“Es bueno mirar hacia adelante y ver que nos estamos encaminando a la posibilidad de salir de este ciclo de decadencia y empezar a mirar hacia arriba. Los líderes del mundo nos miran con admiración”, afirmó.

También proyectó que las reformas impulsadas por el Gobierno comenzarán a tener impacto en los próximos meses:

“Cuando se asuman las bancas en diciembre, vamos a implementar más rápido las reformas y veremos el efecto en la prosperidad de los argentinos”, dijo.

Quirno viaja a Washington

Por su parte, el canciller Pablo Quirno confirmó que su viaje a la capital estadounidense está vinculado directamente con el cierre del entendimiento comercial.

“Antes de que el gobierno de Estados Unidos decidiera los aumentos de tarifas a todo el mundo, nosotros ya habíamos iniciado conversaciones para un acuerdo comercial. Picamos en punta y llevamos meses trabajando para que nuestros productos ingresen a EE.UU.”, sostuvo.

Fuentes oficiales evitaron precisar si el anuncio podría concretarse durante esta visita, aunque en la Casa Rosada admiten que las gestiones se encuentran “en la etapa final”.