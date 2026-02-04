Uber proyecta su desembarco en Pergamino y la región: una nueva alternativa para moverse y generar ingresos

Uber lanzó una convocatoria a quienes deseen sumarse para ofrecer el servicio en Pergamino.

La empresa Uber avanza con su plan de expansión en el interior del país y proyecta su llegada a Pergamino y otras ciudades de la región, con el objetivo de ampliar las opciones de transporte urbano y, al mismo tiempo, abrir una nueva alternativa laboral para quienes deseen sumarse como conductores con sus propios vehículos.

La plataforma, que ya opera en numerosos centros urbanos de la Argentina, se presenta como una solución flexible tanto para usuarios como para choferes. A través de una aplicación móvil, los pasajeros pueden solicitar viajes de manera rápida y sencilla, mientras que los conductores acceden a un sistema que les permite administrar su tiempo y sus ingresos de forma independiente.

En ciudades intermedias como Pergamino, donde el crecimiento urbano y la dinámica cotidiana generan cada vez más necesidades de traslado, la llegada de Uber podría representar una herramienta complementaria al transporte tradicional. La posibilidad de contar con viajes disponibles desde el celular, con tarifas visibles y seguimiento en tiempo real, apunta a mejorar la conectividad urbana y facilitar el acceso a distintos puntos de la ciudad.

Además, la plataforma suele ser utilizada en horarios donde otras alternativas resultan limitadas, como durante la noche o en momentos de alta demanda, lo que amplía las opciones para estudiantes, trabajadores y vecinos en general.

Una salida laboral flexible

Uno de los principales ejes del modelo de Uber es la autonomía de los conductores. Según la información difundida por la compañía, quienes se adhieren pueden conducir cuando lo deseen, sin horarios fijos, sin jefes y sin necesidad de cumplir rutinas preestablecidas.

Las ganancias se generan en función del tiempo y la cantidad de viajes realizados, con depósitos automáticos semanales. De este modo, la actividad puede funcionar tanto como ingreso principal como complemento de otros trabajos, algo especialmente valorado en contextos económicos desafiantes.

Para muchos vecinos, esta modalidad representa una oportunidad de aprovechar su propio vehículo para generar recursos adicionales, con una organización del tiempo adaptada a sus necesidades personales y familiares.

Seguridad y tecnología

Otro aspecto central del servicio es el enfoque en la seguridad. La empresa destaca que su tecnología permite monitorear los viajes antes, durante y después de cada recorrido, con herramientas como la identificación de usuarios y conductores, el seguimiento por GPS y distintos sistemas de asistencia.

Estas funciones buscan brindar mayor tranquilidad tanto a quienes viajan como a quienes conducen, fortaleciendo la confianza en el servicio.

Impacto local y expectativas

Si se concreta el desembarco en Pergamino, la llegada de Uber podría generar un impacto significativo en la movilidad urbana y en el mercado laboral local. Por un lado, ampliaría la oferta de transporte privado; por otro, sumaría una nueva alternativa de ingresos en una ciudad donde muchos vecinos buscan opciones flexibles.

En los próximos meses se esperan definiciones sobre el alcance del servicio, los requisitos para los conductores y el marco regulatorio. Mientras tanto, la proyección de su arribo ya despierta expectativas en distintos sectores, tanto entre potenciales usuarios como entre quienes ven en esta plataforma una oportunidad para emprender desde su propio vehículo.

Por lo pronto, quienes piensen en sumarse, pueden buscar en el sitio web de Uber el formulario correspondiente.