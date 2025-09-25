Boxeo en Zárate: una noche histórica de títulos y emociones

jueves 25 de septiembre de 2025
    25 de septiembre de 2025 - 11:50
    LAOPINION

    Una noche que quedó en la historia del boxeo zarateño: La lluvia no detuvo a nadie. Con un estadio colmado, Zárate vivió una de las veladas de boxeo más intensas de los últimos años. Títulos en juego, figuras locales, combates emocionantes y una comunidad boxística vibrando al ritmo de cada campanazo hicieron de la noche un hito para el deporte en la ciudad.

    “El Tano” Benicelli, dueño del ring

    El protagonista central fue, sin dudas, Zárate “El Tano” Benicelli, que volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes promesas del boxeo nacional. Con precisión, temple y potencia, sumó una victoria más en su ascendente carrera profesional, generando una ovación cerrada del público.

    Germán Ro campeón: un título que quedó en casa

    Otro momento inolvidable fue la consagración de Germán Ro, del Boxing Club Zárate dirigido por Gabriel Chorchilo. Ro se impuso con autoridad al senegalés Cheikh Ibra Thiao y se alzó con el cinturón de la AMBAPA, en medio de una atmósfera eléctrica. El título quedó en casa y encendió aún más el fervor del público.

    Bogao y una definición insólita

    El combate de Agustín Bogao tuvo un giro inesperado. Primero se anunció su victoria por puntos, pero un error en el conteo de las tarjetas obligó a revisar el fallo. El resultado final fue empate, generando sorpresa y cierta polémica entre los asistentes.

    Escuelas, clubes y una comunidad que crece

    Participaron boxeadores de una amplia red de gimnasios y escuelas de Zárate y la región: Boxing Club Zárate, Escuela de Box Manuel Bustos, Escuela Municipal de Zárate, Sparring Boxing Club, Dragón Fight Club, Cusolito’s Box, Goro Team, Team Bogao, Sayuri Box y Montero Box. La pluralidad de instituciones refleja el trabajo sostenido y articulado que se viene realizando para formar nuevos talentos.

    Resultados preliminares amateur

    • Joaquín Giménez (Boxing Club Zárate) venció por puntos a Nicolás Uribe.

    • Alejandro Ponce (Sparring Boxing Club) ganó por puntos.

    • Franco Llanes (Team Bogao) venció por RSS a Tomás González.

    • Joel Barrios (Team Bogao) cayó por puntos ante Alejandro Romero.

    • Maico Lamas (Sayuri Box) perdió por puntos.

    Una comunidad unida por el boxeo

    Lo vivido en Zárate no fue solo una noche de combates: fue un evento cultural y deportivo, una celebración de todo lo que el boxeo representa para la ciudad. Con organización impecable, respeto entre competidores y un público que no dejó de alentar, la velada reafirmó que el boxeo zarateño está más vivo que nunca.

