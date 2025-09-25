jueves 25 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Holcim inaugura planta de hormigón en Zárate y lanza ECOPact, el primer hormigón sustentable del país

    Holcim inauguró en Zárate una planta con capacidad para 60.000 m³ anuales y presentó ECOPact, su nuevo hormigón de bajas emisiones de carbono.

    25 de septiembre de 2025 - 13:15
    Holcim Argentina amplía su presencia en Zárate con planta de hormigón

    Holcim Argentina amplía su presencia en Zárate con planta de hormigón

    LAOPINION

    Holcim Argentina celebró su 95º aniversario con una inauguración clave para el futuro de la construcción sustentable en el país. La nueva planta de hormigón en Zárate no solo amplía su capacidad operativa, sino que marca el lanzamiento de ECOPact, el primer hormigón con baja huella de carbono del mercado local.

    Lee además
    tres operarios recibieron una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate

    Tres operarios reciben una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate
    Zarate: Cámaras privadas y del COZ reconstruyen el recorrido de los asesinos de Eduardo De Francesco

    Zárate: Cámaras privadas y del COZ reconstruyen el recorrido de los asesinos de Eduardo De Francesco

    Un nuevo hito en el 95º aniversario

    Holcim Argentina avanza en su estrategia de construcción sustentable con la inauguración de una nueva planta de hormigón en Zárate, ubicada dentro del predio que comparte con su planta de molienda de Campana. La inversión, cercana al millón de dólares, busca fortalecer su presencia en el principal corredor industrial del país.

    Con una capacidad instalada de 60.000 m³ por año, la nueva planta está diseñada para abastecer proyectos de gran escala: obras de infraestructura, emprendimientos habitacionales e iniciativas industriales.

    “Hoy celebramos este nuevo hito como parte de nuestra estrategia de diversificación de productos y servicios. Queremos acompañar a nuestros clientes con soluciones integrales, innovadoras y sostenibles”, afirmó Pablo Bittar, CEO de Holcim Argentina.

    ECOPact: hormigón sustentable con hasta 50% menos CO

    La gran novedad del anuncio fue el lanzamiento oficial de ECOPact, una línea de productos que permite reducir entre 30% y 50% las emisiones de dióxido de carbono respecto del hormigón convencional.

    Este innovador material utiliza componentes reciclados y tecnología de formulación avanzada. Ya se encontraba operativo en Córdoba y ahora llega por primera vez a la provincia de Buenos Aires, con la planta de Zárate como base.

    Más del 50% del volumen de hormigón comercializado por Holcim en Argentina proviene actualmente de esta línea sustentable, lo que marca una apuesta firme por la descarbonización del sector.

    “Combinamos innovación y sustentabilidad para crear valor en cada obra”, destacó Pablo Galindo, Gerente Nacional de Hormigones y Agregados Pétreos.

    Integración y expansión del ecosistema Holcim

    La nueva planta potenciará también el negocio de agregados pétreos y el desarrollo de soluciones con aditivos especiales, consolidando una propuesta integral de construcción circular.

    Además, Holcim reafirma su liderazgo en el mercado con una red de negocios complementarios que incluye:

    • Horcrisa (adquirida en 2025), con 7 plantas en Buenos Aires.

    • Quimexur, empresa especializada en pinturas e impermeabilizantes.

    • Tensolite, fabricante de premoldeados y pretensados de hormigón.

    • La red Disensa, con más de 560 puntos de venta en el país, que ofrecen el 80% de los materiales necesarios para construir una vivienda.

    En total, la compañía lleva invertidos más de USD 300 millones en la última década, apostando por la innovación tecnológica, la eficiencia y el desarrollo sostenible.

    Un modelo de construcción para el futuro

    La planta en Zárate representa mucho más que una ampliación operativa. Es un símbolo del compromiso de Holcim con la región, con el medioambiente y con una nueva forma de construir. El anuncio se enmarca en el 95º aniversario de la empresa en Argentina, celebrando el pasado con una visión clara de futuro.

    Temas
    Seguí leyendo

    Tres operarios reciben una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate

    Zárate: Cámaras privadas y del COZ reconstruyen el recorrido de los asesinos de Eduardo De Francesco

    Boxeo en Zárate: una noche histórica de títulos y emociones

    Avanza la causa por el crimen del jubilado en Zárate: cuatro detenidos y vínculos con la Policía Bonaerense

    Zárate: El Anexo de Lima del Juzgado de Faltas ya funciona para facilitar trámites locales

    Zárate marchó con bronca y dolor tras el crimen de Saúl De Francesco: exigencia de justicia y crisis en el COZ

    Crimen del jubilado en Zárate: una oficial de policía, cuatro cómplices y una ejecución que estremece

    Visita a Eittor en Zárate: política e industria. Participaron Ritondo y Espert

    Zárate invierte más de $1.000 millones en una bomba pluvial para el viaducto

    Mostaza abrió su nuevo local en el corazón de Zárate y apuesta al empleo joven

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Zarate: Cámaras privadas y del COZ reconstruyen el recorrido de los asesinos de Eduardo De Francesco

    Zárate: Cámaras privadas y del COZ reconstruyen el recorrido de los asesinos de Eduardo De Francesco

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Lara, Brenda y Morena fueron asesinadas por un sujeto que integra una organización criminal dedicada al narcotráfico.

    ¿Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela?
    Brenda, Morena y Lara las tres chicas de La Matanza que fueron asesinadas y descuartizadas en un crimen con un claro mensaje narco.

    Los detenidos por el triple crimen de las chicas se negaron a declarar y les imputan homicidio agravado

    La causa para esclarecer el triple crimen narco en Florencio Varela cambió de fiscal.

    La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

    La medida celebrada por productores duró sólo tres días hábiles y ahora el enojo es mayúsculo.

    Malestar en el campo argentino por el rápido final de las retenciones cero

    tres operarios recibieron una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate

    Tres operarios reciben una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate