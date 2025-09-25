Holcim inaugura planta de hormigón en Zárate y lanza ECOPact, el primer hormigón sustentable del país

Holcim Argentina amplía su presencia en Zárate con planta de hormigón

Holcim Argentina celebró su 95º aniversario con una inauguración clave para el futuro de la construcción sustentable en el país. La nueva planta de hormigón en Zárate no solo amplía su capacidad operativa, sino que marca el lanzamiento de ECOPact, el primer hormigón con baja huella de carbono del mercado local.

Holcim Argentina avanza en su estrategia de construcción sustentable con la inauguración de una nueva planta de hormigón en Zárate , ubicada dentro del predio que comparte con su planta de molienda de Campana. La inversión, cercana al millón de dólares , busca fortalecer su presencia en el principal corredor industrial del país.

Con una capacidad instalada de 60.000 m³ por año , la nueva planta está diseñada para abastecer proyectos de gran escala: obras de infraestructura, emprendimientos habitacionales e iniciativas industriales.

“Hoy celebramos este nuevo hito como parte de nuestra estrategia de diversificación de productos y servicios. Queremos acompañar a nuestros clientes con soluciones integrales, innovadoras y sostenibles”, afirmó Pablo Bittar , CEO de Holcim Argentina.

ECOPact: hormigón sustentable con hasta 50% menos CO

La gran novedad del anuncio fue el lanzamiento oficial de ECOPact, una línea de productos que permite reducir entre 30% y 50% las emisiones de dióxido de carbono respecto del hormigón convencional.

Este innovador material utiliza componentes reciclados y tecnología de formulación avanzada. Ya se encontraba operativo en Córdoba y ahora llega por primera vez a la provincia de Buenos Aires, con la planta de Zárate como base.

Más del 50% del volumen de hormigón comercializado por Holcim en Argentina proviene actualmente de esta línea sustentable, lo que marca una apuesta firme por la descarbonización del sector.

“Combinamos innovación y sustentabilidad para crear valor en cada obra”, destacó Pablo Galindo, Gerente Nacional de Hormigones y Agregados Pétreos.

Integración y expansión del ecosistema Holcim

La nueva planta potenciará también el negocio de agregados pétreos y el desarrollo de soluciones con aditivos especiales, consolidando una propuesta integral de construcción circular.

Además, Holcim reafirma su liderazgo en el mercado con una red de negocios complementarios que incluye:

Horcrisa (adquirida en 2025), con 7 plantas en Buenos Aires.

Quimexur , empresa especializada en pinturas e impermeabilizantes.

Tensolite , fabricante de premoldeados y pretensados de hormigón.

La red Disensa, con más de 560 puntos de venta en el país, que ofrecen el 80% de los materiales necesarios para construir una vivienda.

En total, la compañía lleva invertidos más de USD 300 millones en la última década, apostando por la innovación tecnológica, la eficiencia y el desarrollo sostenible.

Un modelo de construcción para el futuro

La planta en Zárate representa mucho más que una ampliación operativa. Es un símbolo del compromiso de Holcim con la región, con el medioambiente y con una nueva forma de construir. El anuncio se enmarca en el 95º aniversario de la empresa en Argentina, celebrando el pasado con una visión clara de futuro.