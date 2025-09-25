Zárate: Cámaras privadas y del COZ reconstruyen el recorrido de los asesinos de Eduardo De Francesco

Cámaras clave en la reconstrucción del crimen : La causa por el secuestro y homicidio de Eduardo De Francesco , el jubilado de 79 años asesinado de un disparo en la nuca, incorporó nuevas pruebas que permiten reconstruir el accionar de los responsables. Según informó el fiscal Juan Manuel Esperante , las cámaras del Centro de Operaciones de Zárate ( COZ ) y registros privados aportaron secuencias clave para el expediente.

Las imágenes muestran con claridad un Ford Focus circulando el día previo al crimen por las inmediaciones del domicilio de la víctima. En ese primer registro, la patente del vehículo es visible . Al día siguiente, ya sin dominio, el mismo auto aparece involucrado directamente en el secuestro. También se identificó un Volkswagen Gol Trend , conducido por Florencia Valentini , una de las imputadas.

Las filmaciones permitieron reconstruir el trayecto de los autos utilizados en el secuestro y posterior asesinato. Según la fiscalía, esto permite ubicar espacial y temporalmente a los sospechosos en la escena del crimen y en los momentos posteriores.

El operativo de seguimiento culminó con la detención de Alejo Moreno y su pareja Valentini en la propia base operativa del COZ , lo que genera un fuerte contraste institucional: un ex empleado y una agente en actividad, detenidos dentro del sistema que debía garantizar seguridad.

El hallazgo del cuerpo y el avance de la causa

Horas más tarde del secuestro, el cuerpo de De Francesco fue hallado a la altura del kilómetro 121 de la Ruta Nacional 9, en sentido hacia Alsina, con un disparo letal en la nuca. La escena confirmó el trágico desenlace de un plan ejecutado con precisión, pero que fue desbaratado por la actuación rápida de la justicia y las fuerzas de seguridad.

Con estos elementos, el fiscal Esperante fortalece la acusación contra los cuatro detenidos: Alejo Ezequiel Moreno, Florencia Ludmila Valentini, Lucas Gabriel Lemos y Néstor Matencio Limache, todos imputados por privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado.