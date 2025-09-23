Zárate: el anexo de Lima del Juzgado de faltas ya funciona para facilitar trámites locales

martes 23 de septiembre de 2025
    23 de septiembre de 2025 - 15:13
    LAOPINION

    Desde esta semana, los vecinos de Lima ya pueden gestionar sus trámites ante el Juzgado de Faltas sin necesidad de trasladarse a la ciudad de Zárate. El municipio habilitó oficialmente el funcionamiento del Anexo de Lima, una nueva dependencia que tiene como objetivo acercar los servicios municipales y agilizar la resolución de multas de tránsito, faltas comerciales, de obras y de edificaciones.

    Atención personalizada, sin traslados

    La oficina funciona de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00, en calle 10 esquina 5, y está preparada para atender las consultas más frecuentes en materia contravencional. Esta descentralización evita que los vecinos deban viajar hasta el centro de Zárate y reduce tiempos de espera, costos y burocracia.

    “El anexo permite resolver de manera más rápida situaciones comunes para los vecinos. Muchas veces una multa o una notificación implicaba tener que organizarse para ir hasta Zárate. Ahora se puede hacer todo desde Lima”, señalaron desde el municipio.

    Un paso más hacia la descentralización

    La creación del Anexo de Lima forma parte de una política pública de cercanía que busca facilitar el acceso a servicios esenciales sin importar el lugar de residencia dentro del partido. Esta decisión no solo beneficia a quienes viven en Lima, sino que también contribuye a descomprimir la atención central del Juzgado de Faltas en Zárate.

    Desde el gobierno local destacaron que este tipo de medidas apuntan a mejorar la eficiencia del Estado municipal y fortalecer el vínculo directo con los ciudadanos.

