martes 23 de septiembre de 2025
    • Avanza la causa por el crimen del jubilado en Zárate: cuatro detenidos y vínculos con la Policía Bonaerense

    El asesinato de Saúl De Francesco conmociona a Zárate. Hay 4 detenidos, entre ellos 2 policías bonaerenses. Investigan si la banda cometió otros delitos.

    23 de septiembre de 2025 - 15:18
    Avanza la causa por el crimen del jubilado en Zárate: cuatro detenidos y vínculos con la Policía Bonaerense 

    LAOPINION

    La investigación por el crimen de Saúl De Francesco ya tiene cuatro detenidos: La causa por el asesinato de Saúl Eduardo De Francesco, el jubilado de 79 años secuestrado en Zárate y hallado ejecutado en un descampado de Baradero, sigue avanzando con novedades judiciales de alto impacto: hay cuatro detenidos, dos de ellos pertenecientes a la Policía Bonaerense.

    Los acusados son Alejo Ezequiel Moreno, ex policía y empleado del Centro de Monitoreo de Zárate; su pareja Florencia Ludmila Valentini, oficial en actividad del Comando de Patrullas de Campana; y los cómplices Lucas Gabriel Lemos y Néstor Irvin Matencio Limache. Todos están imputados por homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad, en una causa que expone los vínculos entre delincuencia organizada y fuerzas de seguridad.

    Engaño y secuestro: cómo atraparon a la víctima

    El crimen ocurrió el miércoles 17 de septiembre, cuando Valentini se presentó en el departamento de De Francesco en la calle Valentín Alsina 1043, simulando ser la “nuera de un excompañero” e intentando engañarlo con una supuesta fiesta sorpresa. El jubilado desconfió, pero horas después fue interceptado en la vía pública.

    En la esquina de Valentín Alsina y Andrade, Moreno, Lemos y Matencio Limache lo subieron por la fuerza a un Ford Focus gris, mientras Valentini daba cobertura desde otro vehículo. Lo trasladaron hasta Baradero, donde lo ejecutaron con un disparo en la nuca.

    Ya de regreso en Zárate, intentaron ingresar al departamento con una llave que habían obtenido previamente, pero no lograron acceder al inmueble.

    Antecedentes de los acusados y avances judiciales

    La causa es llevada adelante por el fiscal Juan Manuel Esperante, de la UFI N°7 de Zárate, quien ya ordenó las pericias telefónicas, el análisis con luminol sobre los vehículos y otras medidas clave para reconstruir el itinerario del secuestro y crimen.

    Moreno, el supuesto líder de la banda, ya había sido sumariado en otra causa por ausentarse de un operativo que derivó en la muerte de un compañero. En este nuevo expediente, su rol central vuelve a ubicarlo en el foco de la justicia.

    Clamor de justicia y posibles ramificaciones

    El asesinato de De Francesco conmocionó a Zárate. La familia exige justicia y reclama explicaciones ante el involucramiento de personal policial. Desde la fiscalía no descartan que la banda esté relacionada con otros robos en la región, y la investigación continúa en esa línea.

    El hallazgo del cuerpo fue posible gracias a un operativo con helicóptero de la Policía Bonaerense en zona rural de Baradero. Ahora, el foco está puesto en confirmar responsabilidades, fortalecer la prueba y preparar el juicio oralcontra los acusados.

    Temas
