Mostaza abrió su nuevo local en el corazón de Zárate y apuesta al empleo joven

Una apertura comercial que es también un gesto urbano: Este jueves por la mañana, Mostaza inauguró su nuevo local en la esquina de Félix Pagola y Rivadavia , en pleno centro de Zárate , marcando no solo un nuevo capítulo para la cadena argentina de comida rápida, sino también una apuesta al dinamismo comercial y urbano en una zona estratégica de la ciudad.

Desde la empresa subrayaron que cada nuevo local no solo amplía la presencia de la marca, sino que también abre puertas al primer empleo formal para jóvenes , en un contexto de alta informalidad laboral y rotación en los sectores de servicios.

La apuesta de Mostaza en Zárate también responde a una lógica de consolidación territorial. Con más de 20 años en el mercado argentino , la cadena se disputa el podio del fast food nacional con Burger King y McDonald’s, aunque con una estrategia de crecimiento en ciudades intermedias , donde la marca gana fuerza como referencia local.

En términos urbanísticos, la ubicación elegida — una de las esquinas más transitadas del centro — no solo garantiza flujo comercial, sino que suma al reordenamiento y modernización del espacio público , algo que desde el municipio buscan potenciar con intervenciones en veredas, luminarias y circulación.

Un mercado que se recalibra: lo privado como motor de confianza

La apertura se da en un clima económico nacional tenso, con inflación reprimida, caída del consumo y alta volatilidad financiera. Por eso mismo, cada inversión privada de magnitud en el interior del país actúa también como señal de confianza local. La llegada de una firma con identidad nacional y volumen operativo propio no es un dato menor: implica apuesta, planificación y expectativa de retorno.

Aunque se trate de una cadena de comida rápida, la inauguración de Mostaza en Zárate funciona como termómetro del tejido económico urbano: ¿hay poder de consumo? ¿hay jóvenes que buscan empleo? ¿hay política municipal que facilite estos movimientos? En todos los casos, la respuesta es afirmativa, al menos por ahora.