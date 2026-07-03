Pergamino: La garrafa de gas de 10 kilos ya se vende a unos 24 mil pesos

En un contexto de pérdida del poder adquisitivo y de incremento sostenido en el costo de los servicios esenciales, el precio de las garrafas se convirtió en una de las mayores preocupaciones para miles de familias de Pergamino que no cuentan con acceso a la red de gas natural. Este impacto es especialmente fuerte en los barrios periféricos de la ciudad y en numerosas localidades del Partido, donde el gas envasado continúa siendo la principal fuente de energía para cocinar, calentar agua y afrontar las bajas temperaturas del invierno.

Un reciente informe del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (Ipac) advirtió que, desde agosto de 2024, el incremento en el precio de las garrafas fue hasta seis veces superior al aumento registrado por el salario mínimo, una situación que ahora profundiza las dificultades económicas de sectores más vulnerables y pone nuevamente en debate el acceso a un servicio básico.

Estos datos reflejan una realidad que también se observa en Pergamino. Mientras hace menos de un año una garrafa de diez kilogramos podía adquirirse por alrededor de 15.000 pesos, en la actualidad ese mismo envase alcanza en distintos puntos de la ciudad valores cercanos a los 25.000 pesos, dependiendo del distribuidor, la modalidad de entrega y la zona.

Esta evolución de los precios supera ampliamente la recomposición de los ingresos de buena parte de la población. Para quienes dependen exclusivamente del gas envasado, cada recarga representa un gasto cada vez más difícil de afrontar, sobre todo durante los meses de invierno, cuando el consumo aumenta por la necesidad de calefaccionar los hogares.

Precios variables en Pergamino

En Pergamino existen numerosos barrios donde la red de gas natural aún no llega o presenta una cobertura parcial. En esos sectores, las garrafas siempre son un insumo indispensable y, en muchos casos, las familias deben adquirir más de una por mes para cubrir sus necesidades básicas.

La situación afecta principalmente a trabajadores informales, jubilados, beneficiarios de programas sociales, familias numerosas y personas que desarrollan actividades dentro de la economía popular. Para estos sectores, el incremento del precio del gas envasado se suma al aumento de los alimentos, los medicamentos, el transporte y otros servicios esenciales, reduciendo aún más la capacidad de compra de los hogares.

En la economía del hogar

Especialistas en economía social advierten que el costo energético representa una porción cada vez mayor del presupuesto familiar. En muchos casos, las familias deben resignar otros consumos o reducir el uso de la calefacción para poder llegar a fin de mes, una realidad que se vuelve especialmente preocupante durante las semanas de temperaturas más bajas.

A diferencia de quienes cuentan con conexión domiciliaria a la red de gas natural, los usuarios de garrafas quedan mucho más expuestos a las variaciones del mercado y a las diferencias de precios entre distribuidores. Incluso dentro de nuestra ciudad se están registrando importantes diferencias en el valor final del producto, dependiendo del lugar de venta y del costo del reparto a domicilio.

El informe del Ipac también pone el foco sobre otra problemática que genera creciente preocupación: los controles de seguridad sobre los envases comercializados. Desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, sin Pergamino por el momento, comenzaron a multiplicarse las denuncias relacionadas con garrafas que presentarían irregularidades en su contenido o en sus condiciones de fabricación y mantenimiento.

Entre los reclamos presentados en Oficinas de Atención al Consumidor aparecen casos de envases que contendrían agua en lugar de la cantidad correspondiente de gas licuado de petróleo, situación que provoca una menor duración del producto y representa un perjuicio económico para los consumidores. También se denunciaron garrafas con válvulas o picos de baja calidad, deteriorados o que no cumplirían con los estándares técnicos exigidos para garantizar un uso seguro.

Los costos y la seguridad

Estas situaciones no sólo generan pérdidas económicas para las familias sino que también despiertan preocupación desde el punto de vista de la seguridad doméstica. Las pérdidas de gas, las fallas en las válvulas y el deterioro de los envases pueden aumentar el riesgo de los accidentes, por lo que organismos vinculados al sector recomiendan adquirir las garrafas únicamente en comercios habilitados y verificar que los recipientes cuenten con los controles correspondientes.

Desde distintos sectores vinculados al cooperativismo y a la economía social sostienen que resulta necesario reforzar aquellas inspecciones sobre la comercialización del gas envasado y garantizar que estos productos lleguen a los consumidores en condiciones adecuadas de calidad y seguridad.

En Provincia de Buenos Aires

Mientras tanto, en Pergamino el escenario refleja una realidad que se repite en gran parte del interior bonaerense: ciento de hogares continúan dependiendo de un sistema de abastecimiento cuyo costo aumenta por encima de los ingresos y que, en muchos casos, representa la única alternativa para poder cocinar, calefaccionarse y desarrollar una vida cotidiana en condiciones dignas.

En estos meses de invierno y con la continuidad de bajas temperaturas, el precio de las garrafas vuelve a ocupar un lugar central en la economía familiar. Para quienes todavía esperan la expansión de la red de gas natural, que está siendo analizado con gestiones en forma constante en Pergamino, cada recarga implica un esfuerzo económico cada vez mayor, en un contexto donde el acceso a la energía dejó de ser únicamente un servicio para convertirse en un desafío del presupuesto mensual.