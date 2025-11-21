Tres grandes estrenos y una promo especial en Cinema Pergamino

Vieja loca, un intenso thriller psicológico con humor negro que tuvo un destacado paso por festivales internacionales.

Depredador: tierra salvaje, una aventura de acción y ciencia ficción que revitaliza a la mítica franquicia.

Wicked por siempre, la nueva entrega del musical que expande el universo de Oz.

Cinema Pergamino renueva su cartelera con tres títulos imperdibles que llegan para todos los gustos: Wicked por siempre , la nueva entrega del musical que expande el universo de Oz; Depredador: tierra salvaje , una aventura de acción y ciencia ficción que revitaliza a la mítica franquicia; y Vieja loca , un intenso thriller psicológico con humor negro que tuvo un destacado paso por festivales internacionales. Además, del viernes 21 al lunes 24 —feriado inclusive—, la película familiar Mascotas al rescate ofrecerá 2x1 en entradas, una excelente oportunidad para disfrutar del cine en familia. A continuación, todos los detalles de los estrenos de la semana.

Cultura y espectáculos Pergamino se llena de actividades este fin de semana largo: música, teatro, cine y arte para todos

Elphaba, ahora demonizada como La Bruja Malvada del Oeste, vive exiliada, oculta en el bosque de Oz, mientras continúa su lucha por la libertad de los Animales silenciados del reino y desesperadamente intenta exponer la verdad que conoce sobre El Mago. Glinda, por su parte, se ha convertido en el glamoroso símbolo de la Bondad en todo Oz, viviendo en el palacio de la Ciudad Esmeralda y disfrutando de los privilegios de la fama y la popularidad. Bajo la tutela de Madame Morrible, Glinda es enviada como un resplandeciente consuelo para Oz, tranquilizando a las masas y asegurándoles que todo está bien bajo el mandato del Mago.

Mientras la fama de Glinda crece y se prepara para casarse con el Príncipe Fiyero en una espectacular boda oziana, ella se ve atormentada por su separación de Elphaba. Intenta mediar una reconciliación entre Elphaba y el Mago, pero esos esfuerzos fracasan, alejando aún más a las dos amigas.

Las consecuencias transformarán para siempre a Boq y a Fiyero, y pondrán en peligro la seguridad de la hermana de Elphaba, Nessarrosa, cuando una chica de Kansas irrumpa en sus vidas. Mientras una turba enfurecida se levanta contra la Malvada Bruja, Glinda y Elphaba deberán reunirse por última vez. Con su singular amistad como el eje de su destino, deberán verse realmente, con honestidad y empatía, si quieren cambiarse a sí mismas… y cambiar Oz por siempre.

La dirección es de Jon M Chu; el elenco está encabezado por: Cynthia Erivo y Ariana Grande. Este musical de ciencia ficción tiene una duración de 138 minutos y su calificación es apta todo público.

Depredador: tierra salvaje

Embed - Depredador: Tierras Salvajes | Tráiler Oficial | Doblado

Es una película de acción y ciencia ficción estadounidense de la franquicia Depredador. Es la séptima película de la serie principal y la novena de la franquicia en general.

Ambientada en un futuro distante, en un planeta remoto, un joven depredador desterrado por su clan, encuentra una aliada inesperada en Thia y emprende un peligroso viaje en busca de un digno oponente.

La dirección es de Dan Trachtenberg y el elenco está encabezado por Dimitrius Schuster-Koloamatangi y Elle Fanning. Esta producción de acción y ciencia ficción tiene una duración de 107 minutos y su calificación es apta mayores de 13 años.

Vieja loca

Embed - VIEJA LOCA | Tráiler oficial – Una película de Martín Mauregui con Carmen Maura y Daniel Hendler

Luego de su paso por festivales especializados en el género de terror como Fantastic Fest y Sitges, y a un mes de su estreno en España, llega a los cines argentinos esta película que tiene producción del reconocido director español Juan Antonio Bayona.

Se trata de un thriller psicológico con toques de humor negro, sostenido por la tensión entre sus dos intérpretes principales, la española Carmen Maura y el uruguayo Daniel Hendler.

La ex novia de Pedro le pide un gran favor: cuidar a su madre, Alicia, que padece demencia senil y esta noche esta sola. Al ver a Pedro, Alicia lo confunde con un amante oculto del pasado, lo secuestra y encadena. Lo obliga a ponerse en el lugar de su antiguo amante, con quien cometieron crímenes terribles.

La dirección y el guion es de Martin Mauregui; el elenco está encabezado por Carmen Maura, Daniel Hendler, Agustina Liendo, Emma Cetrángolo, Camila Peralta, Ezequiel Díaz y Olivia Nuss. Esta coproducción de España y Argentina tiene una duración de 94 minutos y su calificación es apta para mayores de 16 años.