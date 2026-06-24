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    • Tras el choque de dos motos uno de los rodados quedó debajo de un camión que venía detrás

    En la mañana de este miércoles, a la altura de Fontezuela, en un choque por alcance entre dos motocicletas involucró a un camión.

    24 de junio de 2026 - 08:55
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    Un grave siniestro vial se registró en la mañana de este miércoles sobre la ruta 8, a la altura del kilómetro 218, en sentido de circulación hacia la ciudad de Pergamino. El hecho, que inicialmente generó confusión sobre su mecánica, involucró a dos motocicletas y a un camión, y dejó como saldo a los ocupantes de los rodados menores con heridas de diversa consideración.

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    El choque de las dos motos ocurrió en la mañana de este lunes en ruta 8 y Batalla de Bailén.

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    Precisiones del choque inicial de las dos motos

    De acuerdo con las precisiones recabadas en el lugar por el personal policial, el accidente no fue provocado por el transporte de carga, como trascendió en un primer momento. La colisión se originó cuando dos motocicletas, una de 110 centímetros cúbicos y una Honda Twister CBX 250, chocaron entre sí por alcance mientras transitaban en la misma dirección. Tras el violento impacto, uno de los rodados menores comenzó a girar sin control sobre la calzada hasta terminar debajo de la estructura del camión que circulaba por la traza nacional, el cual no tuvo una participación primaria en el desencadenamiento del choque.

    En el sitio del hecho trabajó el personal policial de seguridad Vial Pergamino realizando tareas de ordenamiento de tránsito debido a las demoras generadas, además de abocarse a la recolección de datos y peritajes correspondientes.

    Por su parte, las personas lesionadas recibieron asistencia médica inmediata y fueron trasladadas en ambulancia hacia el centro de salud de Pergamino para recibir la atención necesaria.

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