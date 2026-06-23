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    • Detuvieron al conductor del auto que embistió a la moto y provocó el fallecimiento de un joven en la ruta 188

    La Justicia agravó la imputación al automovilista que protagonizó el choque fatal en la ruta 188 entre Acevedo y Peña. Tenía 1,81 gramos de alcohol en sangre.

    23 de junio de 2026 - 22:43
    Efectivos de la DDI Pergamino detuvieron al conductor acusado por el choque fatal ocurrido en la ruta 188 entre Acevedo y Peña, donde murió un motociclista de 29 años.

    Efectivos de la DDI Pergamino detuvieron al conductor acusado por el choque fatal ocurrido en la ruta 188 entre Acevedo y Peña, donde murió un motociclista de 29 años.

    LA OPINION

    La investigación por el choque fatal ocurrido en la ruta nacional 188 entre las localidades de Acevedo y Peña dio un giro decisivo este martes con la detención del conductor del automóvil involucrado.

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    La Justicia agravó la imputación a homicidio culposo agravado por conducir bajo los efectos del alcohol luego de comprobar que el automovilista registraba 1,81 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro en el que murió el joven motociclista de 29 años, Mariano Javier Gómez.

    Choque fatal en ruta 188

    El procedimiento fue realizado durante la tarde de este martes por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, en cumplimiento de una orden de detención librada por el Juzgado de Garantías a pedido del fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino.

    La medida judicial recayó sobre el conductor de 57 años que el pasado domingo 10 de mayo protagonizó el siniestro vial ocurrido alrededor de las 6:00 de la mañana en el kilómetro 58 de la ruta nacional 188, en el tramo comprendido entre Acevedo y Peña.

    Según surge de la causa penal, el hombre conducía un automóvil Toyota Corolla cuando, por circunstancias que fueron materia de pericias y reconstrucción judicial, impactó contra una motocicleta Gilera 110 centímetros cúbicos.

    Como consecuencia de la colisión perdió la vida en el lugar el conductor del rodado menor, un joven de 29 años que circulaba por la misma traza nacional.

    Alcohol al volante

    La investigación impulsada por la Fiscalía permitió determinar que el conductor del automóvil manejaba bajo los efectos de una importante intoxicación alcohólica.

    Los análisis practicados luego del hecho establecieron que registraba 1,81 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente los límites legales permitidos para conducir y que resultó determinante para el avance de la causa penal.

    A partir de esos elementos probatorios, el fiscal Mastorchio solicitó la agravación de la imputación, que pasó a encuadrarse en el delito de homicidio culposo agravado por conducir bajo los efectos de intoxicación alcohólica.

    La figura contempla penas más severas cuando la muerte de una persona se produce como consecuencia de una conducción imprudente agravada por el consumo de alcohol u otras sustancias que alteran las capacidades psicofísicas del conductor.

    Detención en Pergamino

    La orden judicial fue ejecutada en una vivienda ubicada en calle Piacenza al 900 de Pergamino.

    Durante el operativo, los investigadores procedieron a la detención del imputado y al secuestro de su licencia de conducir, elemento considerado de interés para la causa.

    Tras cumplirse las diligencias de rigor, el detenido fue trasladado a la sede de la DDI Pergamino, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso penal.

    Las actuaciones fueron coordinadas entre el personal de la DDI y la Fiscalía Nº 3, que desde el primer momento dirige la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en la ruta nacional 188.

    Indagatoria judicial

    Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el acusado será trasladado durante la mañana de este miércoles al edificio del Ministerio Público Fiscal para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Nelson Mastorchio.

    La audiencia se realizará en el sexto piso de la sede judicial y constituirá un paso clave dentro de la investigación penal que busca determinar las responsabilidades por el choque fatal que conmocionó a la comunidad de la región.

    Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas técnicas, testimoniales y periciales incorporadas al expediente iniciado tras el siniestro vial ocurrido entre Acevedo y Peña.

    La muerte del motociclista generó profundo pesar entre familiares, allegados y vecinos de la zona, mientras la causa judicial avanza ahora con el conductor detenido y una acusación agravada por la elevada graduación alcohólica detectada al momento del impacto.

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