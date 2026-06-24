Zárate: Profesionales de la Selección Argentina brindarán una clínica gratuita de básquet

El próximo viernes 26 de junio, el espacio DAM será sede de una clínica técnica gratuita dictada por integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina de básquet. La actividad estará destinada a jugadores, entrenadores y preparadores físicos de la región.

El próximo viernes 26 de junio, de 13:30 a 15:30, la ciudad de Zárate será sede de una Clínica Técnica de Alto Rendimiento de Preparación Física Aplicada al Básquet, dictada por profesionales del cuerpo técnico de la Selección Argentina Masculina junto al Instituto CAB. La actividad será libre y gratuita.

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El encuentro se desarrollará en el Espacio DAM, ubicado en Costanera Luis Rocha 1859, un punto de referencia para actividades deportivas y culturales de la ciudad. La propuesta apunta a acercar conocimientos de elite a entrenadores, preparadores físicos, jugadores y estudiantes vinculados al básquet.

Durante las dos horas de actividad, los asistentes podrán conocer de primera mano metodologías de trabajo utilizadas en el máximo nivel competitivo, con foco en la preparación física, la planificación del entrenamiento y la optimización del rendimiento deportivo.

La clínica contará con la participación de integrantes del cuerpo técnico de la Selección Mayor Masculina, en articulación con el Instituto CAB (Confederación Argentina de Básquet), organismo encargado de la formación, capacitación y desarrollo del básquet argentino.

Este tipo de iniciativas forman parte de un programa de difusión y capacitación que busca federalizar el conocimiento deportivo, acercando experiencias de alto rendimiento a distintas ciudades del país y fortaleciendo la base formativa del básquet argentino.

Zárate y una oportunidad única para el deporte local

Desde la Municipalidad de Zárate destacaron la importancia de la jornada e invitaron a toda la comunidad deportiva a participar de la propuesta, que se presenta como una oportunidad única de aprendizaje directo con profesionales de la élite del básquet nacional.

La actividad no requiere inscripción previa y está abierta a todos los interesados, consolidando a la ciudad como un punto activo en la promoción del deporte y la capacitación técnica en la región.