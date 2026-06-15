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    • Cómo será el proceso para repatriar el cuerpo de Gaspi a la Argentina tras el accidente en Río de Janeiro

    Los detalles fueron informados por fuentes oficiales. El youtuber murió este domingo en un choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

    15 de junio de 2026 - 13:10
    Gaspi murió en un choque de helicópteros en Río de Janeiro en la mañana de este domingo.

    Gaspi murió en un choque de helicópteros en Río de Janeiro en la mañana de este domingo.

    LA OPINION

    Tras la muerte del youtuber Gaspi en un accidente de Río de Janeiro, fuentes oficiales detallaron cómo será el proceso de repatriación del cuerpo a la Argentina.

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    Según se supo en las últimas horas, la Policía de Brasil tendrá alrededor de una semana para liberar los restos.

    Luego de ese proceso, el traslado quedará a cargo de la familia de Gaspi. Según informaron, el consulado no tiene injerencia directa en este trámite, por lo cual el traslado correrá por cuenta de la familia en los tiempos que determinen.

    La multa que tenía el dueño del helicóptero en el que murió Gaspi en Río de Janeiro

    Luego del accidente de Gaspi, con el correr de las horas, trascendió una información que tiene que ver con la investigación detrás del choque.

    gaspi-helicoptero

    De acuerdo al sitio G1, de O’Globo, el propietario del helicóptero PP-MAC había sido multado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) en julio de 2025 por irregularidades.

    Según la decisión de la agencia, Oswaldo de Luca Filho se había negado a mostrar libros, documentos contables, información y estadísticas que le habían requerido los agentes de inspección.

    Las autoridades de la ANAC consideraron que, al tratarse de la primera notificación que le hacían, la multa aplicada era la mínima, unos 8 mil reales.

    El accidente ocurrió este domingo cerca de las 9 cuando los dos helicópteros impactaron y cayeron sobre un estacionamiento del concesionario automotor BYD.

    murio-gaspi-choque-helicoptero-pergamino

    “Una de las aeronaves se incendió y, al estrellarse, impactó contra unos 20 vehículos eléctricos, que presentan un alto potencial de incendio. Logramos controlar el fuego, que fue extinguido, pero lamentablemente no hay sobrevivientes”, aseguró a O’Globo el teniente coronel Fabio Contreiras.

    Las llamas se propagaron entre los coches eléctricos estacionados, lo que provocó nuevas explosiones y una columna de humo visible a kilómetros.

    La noticia de la muerte de Gaspi generó conmoción entre sus seguidores y en el mundo del streaming. Gaspar Prim Díaz se había convertido en una de las figuras más populares y polémicas de las redes sociales por su estilo irreverente, sus entrevistas callejeras y un humor que no pasaba desapercibido.

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