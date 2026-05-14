San Nicolás: YPF aumentó los combustibles, cuánto cuesta la nafta y el gasoil en estaciones de servicio

YPF aplicó este jueves un nuevo incremento en los precios de los combustibles en sus estaciones de servicio. Con la actualización, en la ciudad de San Nicolás, el litro de nafta Súper pasó a costar $2.111, mientras que la Infinia alcanzó los $2.259. También registraron subas el gasoil y el diésel premium.
Cuánto cuesta la nafta de YPF tras el nuevo aumento
Con la actualización de precios, los combustibles de YPF quedaron con los siguientes valores en las estaciones de servicio de San Nicolás:
- Nafta Súper: $2.111 por litro
- Infinia: $2.259 por litro
- Diesel 500: $2.289 por litro
- Infinia Diesel: $2.357 por litro
El incremento se suma a una serie de ajustes aplicados en los últimos meses y vuelve a impactar directamente en el costo del transporte y de la actividad económica.
Qué es el sistema de buffer de precios que aplica YPF
El presidente y CEO de Horacio Marín explicó que la compañía continuará utilizando un sistema de “buffer de precios” durante al menos 45 días más.
Este mecanismo funciona como un colchón financiero que permite amortiguar las variaciones del precio internacional del petróleo, evitando que los cambios en el valor del crudo se trasladen de manera inmediata al consumidor.
Según la empresa, la estrategia busca reducir la volatilidad en los surtidores y ofrecer mayor previsibilidad a los usuarios.
Precios diferenciados según horario y zona geográfica
La petrolera también mantendrá el sistema de “micropricing”, una metodología que ajusta los valores de los combustibles según la oferta y la demanda.
Con este esquema, YPF puede establecer precios distintos según la franja horaria, el corredor vial y la ubicación geográfica de cada estación de servicio.
Desde la compañía sostuvieron que la medida apunta a preservar la demanda en un contexto de libre mercado, manteniendo la rentabilidad sin afectar a clientes ni accionistas.