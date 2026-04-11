sábado 11 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Transporte en San Nicolás: denuncian que Vercelli niega boleto gratuito a acompañantes

    La empresa concesionaria es cuestionada por incumplir una ordenanza vigente. El tema llegó al Concejo de San Nicolás tras un pedido de informes.

    11 de abril de 2026 - 10:20
    La empresa concesionaria del servicio de transporte público en San Nicolás enfrenta severos cuestionamientos y denuncias públicas, en redes sociales, por incumplir con la normativa vigente que garantiza el pase libre para el acompañante, cuando el Certificado Único de Discapacidad así lo indica.

    La empresa concesionaria del servicio de transporte público en San Nicolás enfrenta severos cuestionamientos y denuncias públicas, en redes sociales, por incumplir con la normativa vigente que garantiza el pase libre para el acompañante, cuando el Certificado Único de Discapacidad así lo indica.

    Evsha

    La empresa Vercelli Hnos., concesionaria del transporte público en San Nicolás, quedó en el centro de la polémica tras denuncias por negar el boleto gratuito a acompañantes de personas con discapacidad, pese a que la normativa local y nacional garantiza ese derecho cuando el Certificado Único de Discapacidad lo establece.

    Lee además
    Los Prague Chamber Soloists, una de las orquestas de cuerdas más prestigiosas y tradicionales de la República Checa, se presentarán el sábado 2 de mayo a las 20:30 h en el Teatro de San Nicolás.

    San Nicolás: Cultura Ternium presenta a los Prague Chamber Soloists con fin solidario
    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás llevó a cabo este jueves una extenuante sesión de casi ocho horas, donde se abordaron temas de interés institucional, económico y social.

    San Nicolás: El Concejo Deliberante recibió la rendición 2025 y pidió informes sobre empleo

    Incumplimiento de la normativa sobre discapacidad

    Desde 2019, una ordenanza municipal establece que las personas con discapacidad pueden viajar de manera gratuita en el transporte urbano, incluyendo a un acompañante cuando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) así lo indique. La normativa también contempla sanciones para las empresas que no cumplan con esta disposición.

    Además, San Nicolás adhiere a una ley nacional vigente que regula las condiciones de accesibilidad en el transporte público. Sin embargo, según denuncias públicas, la empresa no estaría garantizando este beneficio, lo que generó fuertes críticas por el impacto directo en usuarios vulnerables.

    Reclamos de familias y casos afectados

    El conflicto tomó visibilidad a partir de múltiples manifestaciones en redes sociales, donde familias denunciaron que deben afrontar costos adicionales para trasladar a niños con discapacidad a escuelas o centros terapéuticos.

    La situación adquiere mayor gravedad en contextos de vulnerabilidad económica, donde el pago de un segundo pasaje resulta una barrera concreta para el acceso a derechos básicos como la educación y la salud.

    El Concejo Deliberante pide explicaciones

    El tema ingresó formalmente al Concejo Deliberante mediante un pedido de informes impulsado por el bloque Alianza La Libertad Avanza. La iniciativa busca que el Departamento Ejecutivo detalle los criterios utilizados para negar el beneficio, así como los mecanismos de control sobre la empresa concesionaria.

    El proyecto también solicita información sobre subsidios, sanciones, convenios vigentes y canales de reclamo disponibles para los usuarios. La discusión continuará en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, donde se evaluarán posibles medidas ante el incumplimiento denunciado.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Cultura Ternium presenta a los Prague Chamber Soloists con fin solidario

    San Nicolás: El Concejo Deliberante recibió la rendición 2025 y pidió informes sobre empleo

    Santiago Passaglia: "La inseguridad no es sólo en San Nicolás y depende del sistema provincial"

    San Nicolás: Crecen los detenidos en la UP3, supera casi tres veces su capacidad y excede la media provincia

    San Nicolás: Se agotaron las vacunas antigripales en el Hospital San Felipe y esperan nuevas dosis

    San Nicolás: Rendición de Cuentas 2025 ingresa al Concejo y comienza el análisis de los fondos municipales

    San Nicolás: Celulares en las cárceles, el caso Woldryk expone extorsiones desde la UP3

    San Nicolás: Abren espacios gratuitos para acompañar ansiedad, estrés y duelo

    San Nicolás: Grupo Oroño inaugura su nuevo centro de salud en Av. Savio desde el 14 de abril

    San Nicolás: Leandro Ponte protagonizará un musical de tango en España

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Sábado 11 de abril - Versión PDF
    No se trata de transformar todo, sino de ajustar lo necesario para que el hogar acompañe el cambio de estación.

    Pequeños cambios: cómo renovar el hogar para hacerlo más acogedor en otoño

    La exploración espacial actual prioriza extender la vida útil de los alimentos, perfeccionar sistemas agrícolas orbitales y garantizar la seguridad alimentaria en ambientes ajenos a la Tierra, al integrar avances científicos globales y propuestas de investigación latinoamericanas para enfrentar los desafíos de la vida fuera del planeta.

    Comidas reconfortantes y cultivos en el espacio: así es la dieta en la nueva era de la exploración lunar

    La baja definitiva de Laboratorios Ramallo SA, resuelta este viernes por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) llegó apenas tres meses después de una idéntica medida adoptada por el mismo organismo oficial, centrada en aquel caso sobre otro laboratorio del mismo grupo empresario.

    ANMAT clausuró Laboratorios Ramallo y reflota el antecedente del caso Apolo

    La empresa concesionaria del servicio de transporte público en San Nicolás enfrenta severos cuestionamientos y denuncias públicas, en redes sociales, por incumplir con la normativa vigente que garantiza el pase libre para el acompañante, cuando el Certificado Único de Discapacidad así lo indica.

    Transporte en San Nicolás: denuncian que Vercelli niega boleto gratuito a acompañantes