Transporte en San Nicolás: denuncian que Vercelli niega boleto gratuito a acompañantes

La empresa concesionaria del servicio de transporte público en San Nicolás enfrenta severos cuestionamientos y denuncias públicas, en redes sociales, por incumplir con la normativa vigente que garantiza el pase libre para el acompañante, cuando el Certificado Único de Discapacidad así lo indica.

La empresa Vercelli Hnos., concesionaria del transporte público en San Nicolás , quedó en el centro de la polémica tras denuncias por negar el boleto gratuito a acompañantes de personas con discapacidad , pese a que la normativa local y nacional garantiza ese derecho cuando el Certificado Único de Discapacidad lo establece.

Desde 2019, una ordenanza municipal establece que las personas con discapacidad pueden viajar de manera gratuita en el transporte urbano, incluyendo a un acompañante cuando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) así lo indique. La normativa también contempla sanciones para las empresas que no cumplan con esta disposición.

Además, San Nicolás adhiere a una ley nacional vigente que regula las condiciones de accesibilidad en el transporte público. Sin embargo, según denuncias públicas, la empresa no estaría garantizando este beneficio, lo que generó fuertes críticas por el impacto directo en usuarios vulnerables.

El conflicto tomó visibilidad a partir de múltiples manifestaciones en redes sociales, donde familias denunciaron que deben afrontar costos adicionales para trasladar a niños con discapacidad a escuelas o centros terapéuticos.

La situación adquiere mayor gravedad en contextos de vulnerabilidad económica, donde el pago de un segundo pasaje resulta una barrera concreta para el acceso a derechos básicos como la educación y la salud.

El Concejo Deliberante pide explicaciones

El tema ingresó formalmente al Concejo Deliberante mediante un pedido de informes impulsado por el bloque Alianza La Libertad Avanza. La iniciativa busca que el Departamento Ejecutivo detalle los criterios utilizados para negar el beneficio, así como los mecanismos de control sobre la empresa concesionaria.

El proyecto también solicita información sobre subsidios, sanciones, convenios vigentes y canales de reclamo disponibles para los usuarios. La discusión continuará en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, donde se evaluarán posibles medidas ante el incumplimiento denunciado.