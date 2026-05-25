Del Cabildo a la pantalla: qué actores interpretaron a los próceres del 25 de Mayo

Del Cabildo a la pantalla. Pablo Echarri como José de San Martín; Valeria Bertuccelli en el rol de María Josefa Ezcurra y Pablo Rago que personificó a Manuel Belgrano; Juan Palomino interpretó a Bernardo de Monteagudo y Lito Cruz de Juan José Castelli.

A más de dos siglos de la Revolución de Mayo , el cine, la televisión y el teatro argentinos llevaron a la pantalla grande y chica a varios de los protagonistas del Cabildo de 1810, desde Manuel Belgrano y Mariano Moreno hasta Cornelio Saavedra y Juan José Castelli , a través de artistas como Pablo Echarri, Lito Cruz y Valeria Verticelli.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , una de las producciones más recordadas de los últimos años fue “Belgrano, la película” dirigida por Sebastián Pivotto y producida en 2010, en el marco del Bicentenario.

En el film, Pablo Rago interpretó a Manuel Belgrano en un relato centrado en los últimos años de vida del creador de la bandera. El elenco también contó con Pablo Echarri como José de San Martín y Valeria Bertuccelli como María Josefa Ezcurra .

La película repasó momentos clave de la política revolucionaria y de las campañas militares posteriores al 25 de Mayo , inclusive la creación de la bandera y las batallas del Norte.

El mismo año tuvo lugar “Revolución: El cruce de los Andes”, centrada en José de San Martín y protagonizada por Rodrigo de la Serna. Aunque aborda hechos posteriores, funciona como continuidad histórica directa del proceso iniciado en mayo de 1810.

Por su parte, “La Revolución es un sueño eterno” vio la luz en 2012, estuvo basada en la novela de Andrés Rivera y contó con el protagónico de Lito Cruz que encarnó a Juan José Castelli, uno de los oradores más influyentes de la Revolución de Mayo.

La pieza se destacó por las actuaciones de Luis Machín como Manuel Belgrano, Juan Palomino como Bernardo de Monteagudo, Adrián Navarro en el rol de Mariano Moreno, Ingrid Pellicori y Osqui Guzmán.

La película reconstruye episodios como el Cabildo Abierto, la formación de la Primera Junta y las campañas militares posteriores a la revolución, desde una mirada más política y filosófica sobre el poder y las disputas internas del naciente Estado argentino.

No obstante, la primera superproducción nacional fue realizada en 1915: “Mariano Moreno y la Revolución de Mayo”, un film mudo que se considera una pionera histórica; fue dirigida por Enrique García Velloso, tuvo a Pablo Podestá en el papel de Mariano Moreno y a José Podestá como Cornelio Saavedra.

Además de las películas, distintas producciones teatrales recrearon el clima político de 1810. Una de ellas fue “Patriotas, historia secreta de una revolución”, el musical que puso en escena a figuras como Belgrano, Moreno, Castelli y Saavedra desde una mirada más contemporánea.

En mayo de 2025 la pieza fue repuesta en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados por el Ciclo de Musicales Históricos, con actores propios de la comedia musical.