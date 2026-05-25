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    • Las cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica se despliegan en la zona sur por cortes en distintos sectores

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino trabaja en la Estación Transformadora para solucionar interrupciones del servicio eléctrico en la zona sur.

    25 de mayo de 2026 - 21:27
    celp cooperativa elctrica pergamino

    Un corte de energía eléctrica afectó este lunes a distintos sectores de la zona sur de Pergamino y dejó sin servicio a cientos de familias. Desde la Cooperativa Eléctrica informaron que las interrupciones se originaron en inmediaciones de la Estación Transformadora, donde cuadrillas técnicas trabajaron para normalizar el suministro eléctrico.

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    Corte en zona sur

    Vecinos de distintos barrios de la zona sur de Pergamino reportaron durante la jornada reiteradas interrupciones en el suministro eléctrico que provocaron complicaciones en hogares, comercios y actividades cotidianas. La falta de energía generó preocupación entre los usuarios debido a la continuidad de los cortes y las variaciones de tensión registradas en distintos momentos del día.

    Las fallas afectaron especialmente a sectores residenciales donde numerosas familias permanecieron sin luz durante lapsos prolongados mientras se desarrollaban las tareas técnicas para intentar restablecer el servicio.

    Trabajos eléctricos urgentes

    Desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino explicaron que el inconveniente se produjo en inmediaciones de la Estación Transformadora y que operarios especializados comenzaron rápidamente con las revisiones correspondientes para detectar el origen de las interrupciones.

    Las cuadrillas técnicas realizaron maniobras y controles sobre las instalaciones eléctricas con el objetivo de estabilizar el funcionamiento del sistema y evitar nuevos cortes en la zona afectada. Según indicaron, las tareas se llevaron adelante de manera intensiva para tratar de restituir el suministro lo antes posible.

    Reclamos de vecinos

    La situación generó múltiples reclamos de usuarios de la zona sur de Pergamino, quienes manifestaron inconvenientes por la imposibilidad de utilizar electrodomésticos, calefacción y otros servicios esenciales que dependen de la energía eléctrica.

    Algunos vecinos también expresaron preocupación por las reiteradas interrupciones y los riesgos que las variaciones de tensión pueden provocar en equipos electrónicos y artefactos domiciliarios.

    Servicio en revisión

    Desde la Cooperativa Eléctrica señalaron que el personal continuó trabajando durante toda la jornada en la revisión de las instalaciones cercanas a la Estación Transformadora para resolver el problema técnico que originó el corte de energía eléctrica.

    Mientras avanzaban las tareas, recomendaron a los usuarios mantener desconectados los aparatos electrónicos sensibles hasta la completa normalización del servicio para evitar posibles daños ocasionados por fluctuaciones de tensión.

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