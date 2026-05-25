Mercado Patrio reunió a gran cantidad de vecinos en el Parque Belgrano con música, danzas y comidas típicas

Decenas de familias y grupos de amigos participaron del Mercado Patrio en el Parque Belgrano, donde hubo comidas típicas, danzas y música en vivo durante el 25 de Mayo.

El Mercado Patrio convocó este lunes 25 de Mayo a una multitud en el Parque Belgrano de Pergamino, donde familias y grupos de amigos aprovecharon el feriado y disfrutaron durante toda la jornada de comidas típicas, espectáculos musicales, danzas folclóricas, emprendedores y actividades culturales organizadas para celebrar el aniversario de la Revolución de Mayo.

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Sabores patrios, música y tradición: Pergamino celebrará el 25 de Mayo con un gran Mercado Patrio

Pergamino volvió a teñirse de celeste y blanco este lunes feriado con una nueva edición del Mercado Patrio, la propuesta gastronómica, cultural y musical organizada en el Parque Belgrano para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo. Desde las primeras horas de la mañana y hasta avanzada la tarde, centenares de vecinos se acercaron con reposeras, mates y banderas argentinas para compartir una jornada al aire libre marcada por el encuentro comunitario y las tradiciones nacionales.

El evento se desarrolló en el sector del Galpón de la Juventud y reunió a familias completas, grupos de jóvenes y adultos mayores que recorrieron los distintos espacios preparados especialmente para esta celebración patria. La entrada libre y gratuita permitió que miles de personas disfrutaran de una propuesta pensada para todas las edades.

Uno de los momentos más convocantes de la jornada fue el espectáculo encabezado por el artista Marcos Emanuel, quien subió al escenario principal y ofreció un show musical que acompañó el clima festivo durante gran parte de la tarde. También hubo presentaciones de danzas tradicionales y números folclóricos que despertaron el aplauso del público presente.

La música popular argentina y las expresiones culturales tradicionales se transformaron en protagonistas de un encuentro donde vecinos y visitantes compartieron canciones, bailes y costumbres vinculadas a las celebraciones patrias.

Gastronomía tradicional

La gastronomía típica fue otro de los grandes atractivos del Mercado Patrio. Los puestos instalados en el Parque Belgrano ofrecieron locro, empanadas, pastelitos, chipá, chocolate caliente y otras preparaciones tradicionales que tuvieron una importante demanda durante toda la jornada.

Además de las opciones clásicas, también hubo alternativas sin gluten y propuestas veganas, lo que permitió ampliar la variedad gastronómica para quienes participaron del evento. El aroma de las comidas criollas acompañó permanentemente el recorrido de los asistentes entre los distintos espacios del predio.

Emprendedores y clásicos

El paseo de emprendedores y artesanos locales también concentró gran cantidad de visitantes. Los asistentes recorrieron los stands con productos regionales, artesanías y propuestas elaboradas por trabajadores locales que aprovecharon la convocatoria para exhibir y comercializar sus creaciones.

A su vez, la muestra de Autoclásica Pergamino despertó gran interés entre los aficionados a los vehículos antiguos. Más de veinte automóviles clásicos fueron exhibidos durante toda la jornada y se transformaron en uno de los espacios más fotografiados del Mercado Patrio.

La propuesta también incluyó la participación del artista plástico arrecifeño José Luis Zaccarías, quien presentó parte de sus trabajos ante el público pergaminense.

Encuentro en comunidad

El Mercado Patrio volvió a consolidarse como una de las celebraciones populares más importantes del calendario local. La importante participación de la comunidad reflejó el interés de los vecinos por reencontrarse en espacios públicos para compartir actividades culturales y mantener vivas las tradiciones argentinas.

La combinación de música en vivo, danzas, gastronomía criolla, emprendedores y espectáculos al aire libre permitió que el Parque Belgrano se transformara durante el 25 de Mayo en el principal punto de encuentro de la ciudad para celebrar una nueva fecha patria.