Tragedia en la Ruta 11: motociclista de Baradero muere al chocar de frente con un camión

Un nuevo siniestro vial enluta a Baradero : Un accidente fatal se registró este jueves por la noche en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 69, en las inmediaciones de la localidad de Las Cuevas , departamento Diamante , en la provincia de Entre Ríos. La víctima fue un motociclista de 65 años, oriundo de Baradero , que perdió la vida tras impactar contra un camión Scania .

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:00 horas . La víctima se desplazaba en una motocicleta Honda XR 125 cc , en dirección Victoria–Diamante , mientras que el camión circulaba en sentido contrario. El choque fue violento y casi frontal , según detalló el comisario inspector Marcelo Rivasseau , subjefe departamental de policía de Diamante.

“Aparentemente, la moto pierde el control en la curva y se cruza de carril, impactando contra el camión”, indicó Rivasseau.

La curva donde se produjo el accidente es cerrada y pronunciada . Si bien el asfalto se encontraba en buen estado, no se descarta que el desconocimiento del trazado haya provocado una maniobra brusca por parte del motociclista , lo que derivó en el trágico desenlace.

Investigación en curso y actuación judicial

El conductor del camión, un hombre de 33 años residente en Crespo, resultó ileso, pero sufrió una crisis nerviosa por el impacto del hecho y debió recibir asistencia médica en el lugar.

Intervinieron efectivos de las comisarías de Las Cuevas y Costa Grande, junto con el equipo de Criminalística, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal. Las autoridades ordenaron la extracción de muestras de rutina al camionero y se realizaron las pericias accidentológicas correspondientes.

El objetivo de la investigación es determinar la velocidad, trayectoria y dinámica del choque, para establecer responsabilidades y comprender con precisión cómo ocurrió el siniestro.

Ruta 11 bajo alerta

La Ruta Provincial 11 es una vía clave en el corredor entre Victoria y Diamante, pero cuenta con sectores de curvas cerradas y escasa señalización, que ya han sido escenario de otros accidentes en el pasado. El fallecimiento del motociclista baraderense reaviva las alarmas sobre la seguridad vial en esta traza y genera conmoción en la comunidad bonaerense.