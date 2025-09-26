Tragedia en la Ruta 11: motociclista de Baradero muere al chocar de frente con un camión

Un nuevo siniestro vial enluta a Baradero: Un accidente fatal se registró este jueves por la noche en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 69, en las inmediaciones de la localidad de Las Cuevas, departamento Diamante, en la provincia de Entre Ríos. La víctima fue un motociclista de 65 años, oriundo de Baradero, que perdió la vida tras impactar contra un camión Scania.
La mecánica del accidente
El siniestro ocurrió alrededor de las 20:00 horas. La víctima se desplazaba en una motocicleta Honda XR 125 cc, en dirección Victoria–Diamante, mientras que el camión circulaba en sentido contrario. El choque fue violento y casi frontal, según detalló el comisario inspector Marcelo Rivasseau, subjefe departamental de policía de Diamante.
“Aparentemente, la moto pierde el control en la curva y se cruza de carril, impactando contra el camión”, indicó Rivasseau.
La curva donde se produjo el accidente es cerrada y pronunciada. Si bien el asfalto se encontraba en buen estado, no se descarta que el desconocimiento del trazado haya provocado una maniobra brusca por parte del motociclista, lo que derivó en el trágico desenlace.
Investigación en curso y actuación judicial
El conductor del camión, un hombre de 33 años residente en Crespo, resultó ileso, pero sufrió una crisis nerviosa por el impacto del hecho y debió recibir asistencia médica en el lugar.
Intervinieron efectivos de las comisarías de Las Cuevas y Costa Grande, junto con el equipo de Criminalística, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal. Las autoridades ordenaron la extracción de muestras de rutina al camionero y se realizaron las pericias accidentológicas correspondientes.
El objetivo de la investigación es determinar la velocidad, trayectoria y dinámica del choque, para establecer responsabilidades y comprender con precisión cómo ocurrió el siniestro.
Ruta 11 bajo alerta
La Ruta Provincial 11 es una vía clave en el corredor entre Victoria y Diamante, pero cuenta con sectores de curvas cerradas y escasa señalización, que ya han sido escenario de otros accidentes en el pasado. El fallecimiento del motociclista baraderense reaviva las alarmas sobre la seguridad vial en esta traza y genera conmoción en la comunidad bonaerense.