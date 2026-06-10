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    • Salto fortalece la educación de jóvenes y adultos con una jornada regional de capacitación

    Docentes, inspectores y referentes educativos participaron de un encuentro interregional en Salto destinado a fortalecer las trayectorias educativas.

    10 de junio de 2026 - 15:20
    El Salón Blanco del Palacio Municipal fue la sede de un encuentro clave para potenciar la educación de jóvenes y adultos en la región. La jornada interregional reunió a docentes, inspectores y referentes de las Regiones 13 y 14.

    El Salón Blanco del Palacio Municipal fue la sede de un encuentro clave para potenciar la educación de jóvenes y adultos en la región. La jornada interregional reunió a docentes, inspectores y referentes de las Regiones 13 y 14.

    Salto en Red

    La ciudad de Salto fue escenario de una importante jornada de trabajo orientada al fortalecimiento de la educación para jóvenes y adultos. El encuentro se desarrolló en el Salón Blanco del Palacio Municipal y reunió a docentes, inspectores y referentes educativos de las Regiones 13 y 14, con el objetivo de intercambiar experiencias y consolidar estrategias que permitan mejorar las oportunidades de formación en toda la región.

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    Educación para jóvenes y adultos: un trabajo articulado

    La actividad contó con la participación del secretario General del Municipio, Camilo Alessandro, la inspectora jefa distrital Marisel Rodríguez y la directora de Educación, Cristina Patriarca, quienes acompañaron el inicio de la jornada y destacaron la importancia de sostener espacios de capacitación y articulación entre los distintos actores del sistema educativo.

    Durante el encuentro se abordaron diversas herramientas y metodologías destinadas a fortalecer las trayectorias educativas de jóvenes y adultos, un sector que presenta desafíos particulares en términos de permanencia, continuidad y finalización de estudios.

    Los participantes coincidieron en la necesidad de continuar generando políticas y acciones que favorezcan el acceso a la educación y promuevan mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional para quienes retoman o continúan sus estudios en la adultez.

    El rol estratégico de los docentes DICYT

    Uno de los ejes centrales de la jornada estuvo enfocado en el trabajo de los docentes DICYT, profesionales que cumplen una función clave dentro del sistema educativo al acompañar las trayectorias de los estudiantes y brindar herramientas para su desarrollo integral.

    Estos docentes tienen la responsabilidad de orientar a los alumnos en distintos aspectos de su formación, promoviendo además la articulación con proyectos comunitarios, organizaciones locales y espacios de participación social.

    Asimismo, desempeñan una tarea fundamental en la vinculación de los estudiantes con el mundo laboral y con las distintas alternativas de educación superior, contribuyendo a ampliar horizontes y generar nuevas posibilidades de crecimiento.

    Más oportunidades educativas para la comunidad saltense

    Desde el Municipio destacaron que este tipo de encuentros permiten fortalecer las redes de trabajo entre instituciones educativas, organismos provinciales y actores locales comprometidos con la educación.

    La capacitación y el intercambio de experiencias entre profesionales constituyen herramientas esenciales para identificar problemáticas comunes y diseñar estrategias que respondan a las necesidades concretas de los estudiantes.

    En este sentido, la jornada desarrollada en Salto reafirma el compromiso de continuar impulsando acciones que promuevan la inclusión educativa, la formación permanente y la construcción de proyectos de vida a través del acceso al conocimiento.

    La educación de jóvenes y adultos continúa siendo una prioridad para la comunidad saltense, que apuesta al trabajo conjunto para generar más oportunidades de aprendizaje, fortalecer la integración social y favorecer la inserción laboral de quienes buscan completar su formación y proyectar un mejor futuro.

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