Trágico vuelco en la ruta 31, en Salto: murió un joven que viajaba con cuatro amigos

Por el vuelco murió uno de los ocupantes del Volkswagen Vento, identificado como Valentino Paolozo Marveggio.

Un joven de 21 años murió este domingo por la mañana tras el violento vuelco de un automóvil ocurrido sobre la Ruta Provincial 31, en jurisdicción de la ciudad de Salto . El vehículo era ocupado por cinco amigos que, por causas que se investigan, despistaron y terminaron fuera de la calzada.

El trágico siniestro vial se produjo alrededor de las 6:30 de este domingo, a la altura del kilómetro 130 de la Ruta Provincial Nº 31, dentro del partido de Salto. Por motivos que aún no fueron determinados, un automóvil Volkswagen Vento GLI de color blanco despistó y volcó violentamente, provocando la muerte de uno de sus ocupantes.

El rodado era conducido por Tobías Muñoz, de 19 años y domiciliado en Salto, al igual que sus amigos que lo acompañaban dentro del habitáculo. Junto a él viajaban Máximo Gastón Anovile, de 24 años; Valentino Paolozzo Marveggio, de 21; Pedro Reneiro, de 20; y Juan Pedro Polidoro, de 21 años.

Como consecuencia del violento vuelco, Valentino Paolozzo Marveggio, de 21 años, perdió la vida en el lugar producto de las graves lesiones sufridas. En tanto, los otros cuatro ocupantes del vehículo resultaron con lesiones de diversa consideración, luego de haber sido expulsados del automóvil durante el siniestro, y fueron asistidos por personal de emergencias médicas.

Tras el hecho, se desplegó un amplio operativo en la zona con la intervención de efectivos policiales, personal sanitario y peritos de Policía Científica de Mercedes, quienes realizaron las tareas periciales correspondientes para determinar la mecánica del accidente y las posibles responsabilidades penales.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 del Departamento Judicial Mercedes, bajo la conducción del fiscal Juan Antonio Repetto, y fue caratulada como homicidio culposo. No se descarta que con el avance de las pericias accidentológicas se incorporen nuevos elementos de interés a la causa.

El fatal episodio generó conmoción en la ciudad de Salto y vuelve a poner en agenda la peligrosidad de los siniestros viales en rutas provinciales, especialmente durante la madrugada, cuando factores como la velocidad, la visibilidad reducida y el cansancio suelen incrementar el riesgo de accidentes graves.