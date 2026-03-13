Acción, clásicos y estrenos especiales renuevan la cartelera de Cinema Pergamino

Jason Statham protagoniza El guardián: último refugio, un thriller de acción y supervivencia que llega este viernes a Cinema Pergamino. PRENSA

El guardián: último refugio Embed - EL GUARDIAN ÚLTIMO REFUGIO | TRAILER OFICIAL En esta nueva película, Jason Statham (Parker, Beekeeper: sentencia de muerte) se aleja momentáneamente del héroe imparable para encarnar a un hombre solitario que vive aislado en una isla costera. Su rutina cambia de forma abrupta cuando rescata a una niña en medio de una tormenta mortal, un acto que lo obliga a abandonar su refugio y enfrentarse a un pasado que creía enterrado. A partir de ese encuentro, la cinta se transforma en un tenso viaje de supervivencia donde la protección, la culpa y la redención se entrelazan.

Dirigida por Ric Roman Waugh, conocido por combinar acción física con peso emocional, El Guardián: Último Refugio propone algo más que persecuciones y violencia: es una historia sobre dos almas perdidas que encuentran una forma inesperada de familia. Waugh describió la película como una de las interpretaciones más completas de Statham, destacando su capacidad para equilibrar dureza, vulnerabilidad y compromiso dramático.

El elenco acompaña este tono más íntimo con nombres como Naomi Ackie, Bill Nighy, en un rol antagonista, y la joven Bodhi Rae Breathnach, quien interpreta a la niña que desencadena el conflicto central. Parte del rodaje se realizó en paisajes costeros de Irlanda, aportando una atmósfera áspera y melancólica que refuerza el aislamiento del relato.

La película se perfila como una de las apuestas más sólidas del cine de acción adulto de este año: una historia que combina tensión, emoción y un Jason Statham en estado puro, pero con más capas de las habituales. Una historia donde sobrevivir no es suficiente: hay que elegir quién se quiere ser. Dirección: Ric Roman Waugh. Elenco: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays, Harriet Walter, Billy Clements, Bronson Webb, Bally Gill, Anna Crilly y Adam Collins. Duración: 107 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años.

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