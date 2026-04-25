Murió el joven baleado en el barrio Hernández y la Fiscalía ordenó las detenciones de ocho involucrados

El joven Daniel Cano murió en la sala de cuidados intensivos del Hospital San José en la tarde de este sábado.

Un joven de 31 años murió en Pergamino tras haber sido baleado durante un violento enfrentamiento armado entre vecinos en el barrio José Hernández. La Fiscalía ordenó la detención de ocho implicados en el crimen, mientras avanzan los operativos policiales para esclarecer el caso.

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Balearon a un joven en un enfrentamiento armado entre dos vecinos por un problema de convivencia barrial

En la tarde de este sábado, en la sala de cuidados intensivos del Hospital San José de Pergamino, falleció Daniel Cano, el joven de 31 años que había resultado gravemente herido en un tiroteo ocurrido durante la madrugada en el barrio José Hernández.

El hecho, que ahora es investigado como un homicidio, tuvo lugar alrededor de las 2:30 en la intersección de las calles Ricardo Güiraldes y Mazzei, donde se produjo un enfrentamiento armado entre vecinos que mantenían conflictos previos vinculados a problemas de convivencia barrial.

De acuerdo con la información reunida por los investigadores, la situación se desencadenó a partir de una discusión que fue escalando en violencia. Testigos señalaron que varios de los involucrados estaban armados y que, en medio del altercado, se efectuaron disparos que impactaron en la víctima.

Allanamientos para detener a ocho personas

A partir del deceso, la causa tomó un giro clave y la Fiscalía N° 7, a cargo del fiscal Fernando D’Elío, ordenó en las primeras horas del día una serie de medidas urgentes, entre ellas la detención de ocho personas presuntamente involucradas en el hecho.

Durante la jornada del sábado se desplegaron intensos operativos en distintos puntos de la ciudad, con la participación de efectivos de las comisarías locales, la brigada motorizada, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI Pergamino).

Fuentes del caso indicaron que el presunto autor del disparo fatal ya estaría identificado, aunque los investigadores sostienen que hubo más participantes en el enfrentamiento, por lo que se busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

Disputa de larga data

Asimismo, trascendió que la víctima y algunos de los agresores mantenían una disputa de larga data, que en otras oportunidades ya había derivado en episodios de violencia, lo que ahora es materia de análisis dentro de la investigación judicial.

La Fiscalía continúa recolectando testimonios, analizando pruebas y aguardando los resultados de las pericias balísticas para reconstruir con precisión la mecánica del hecho y avanzar en el proceso judicial.