El Elefante Trompita emociona a más de 3.000 chicos en Zárate con un homenaje a Tito Alberti

El elefante trompita conquista a más de 3.000 niños en Zárate LAOPINION

Con música, color y alegría, el musical “El Elefante Trompita, un zarateño de corazón” recorre escuelas y jardines de Zárate y Lima. En homenaje a Tito Alberti, la obra ya emocionó a más de 3.000 niños desde su estreno en vacaciones de invierno. Un éxito que sigue creciendo cada viernes con funciones escolares.

Un homenaje al creador del clásico infantil La obra fue ideada por Marisé Monteiro y Nacho Medina como un tributo al músico Tito Alberti, autor de “El Elefante Trompita” en 1947, una de las canciones más queridas del repertorio infantil argentino. El espectáculo rescata esa historia con una narrativa que promueve la amistad, la solidaridad y el amor por la música.

Funciones escolares con gran participación Gracias al trabajo de la Secretaría de Cultura de Zárate, cada viernes se realizan presentaciones para instituciones educativas. Ya participaron la EP Nº 14, Colegio Ritchie, EP Nº 26 y los jardines 909, 910, 911, 916 y 923, entre otros. Las funciones son dobles, con entradas gratuitas y reserva previa.

Música, coreografías y personajes encantadores Bajo la dirección de Nacho Medina, con libro de Marisé Monteiro, el elenco está formado por Lauti Morel, Julieta Bay, Maripi Benítez Velli, Javi Marizaldi y Elías Daniel. Todos interpretan personajes entrañables con escenografía y coreografías especialmente pensadas para el público infantil.

Una apuesta cultural que se mantiene todo el año Las funciones escolares se extenderán durante todo el ciclo lectivo 2025, lo que posiciona al espectáculo como una propuesta cultural clave para los más chicos de la región. Consultas y reservas pueden realizarse al correo [email protected].

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Elefante

Zárate

Lima