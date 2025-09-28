domingo 28 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Elefante Trompita emociona a más de 3.000 chicos en Zárate con un homenaje a Tito Alberti

    Más de 3.000 niños ya disfrutaron del musical “El Elefante Trompita” en escuelas y jardines de Zárate. Un homenaje cultural al legado de Tito Alberti.

    28 de septiembre de 2025 - 19:40
    El elefante trompita conquista a más de 3.000 niños en Zárate

    El elefante trompita conquista a más de 3.000 niños en Zárate

    LAOPINION

    Con música, color y alegría, el musical “El Elefante Trompita, un zarateño de corazón” recorre escuelas y jardines de Zárate y Lima. En homenaje a Tito Alberti, la obra ya emocionó a más de 3.000 niños desde su estreno en vacaciones de invierno. Un éxito que sigue creciendo cada viernes con funciones escolares.

    Lee además
    Zárate avanza con un plan integral de mantenimiento y recomposición de calles

    Zárate avanza con mejoras de infraestructura: asfaltado, luminarias y mantenimiento en múltiples barrios
    El Sanatorio Anchorena Zárate, inaugurado por UPCN, ya está en funcionamiento: un centro de alta complejidad único en la región

    El Sanatorio Anchorena Zárate, inaugurado por UPCN: un centro de alta complejidad único en la región

    Un homenaje al creador del clásico infantil

    La obra fue ideada por Marisé Monteiro y Nacho Medina como un tributo al músico Tito Alberti, autor de “El Elefante Trompita” en 1947, una de las canciones más queridas del repertorio infantil argentino. El espectáculo rescata esa historia con una narrativa que promueve la amistad, la solidaridad y el amor por la música.

    Funciones escolares con gran participación

    Gracias al trabajo de la Secretaría de Cultura de Zárate, cada viernes se realizan presentaciones para instituciones educativas. Ya participaron la EP Nº 14, Colegio Ritchie, EP Nº 26 y los jardines 909, 910, 911, 916 y 923, entre otros. Las funciones son dobles, con entradas gratuitas y reserva previa.

    Música, coreografías y personajes encantadores

    Bajo la dirección de Nacho Medina, con libro de Marisé Monteiro, el elenco está formado por Lauti Morel, Julieta Bay, Maripi Benítez Velli, Javi Marizaldi y Elías Daniel. Todos interpretan personajes entrañables con escenografía y coreografías especialmente pensadas para el público infantil.

    Una apuesta cultural que se mantiene todo el año

    Las funciones escolares se extenderán durante todo el ciclo lectivo 2025, lo que posiciona al espectáculo como una propuesta cultural clave para los más chicos de la región. Consultas y reservas pueden realizarse al correo [email protected].

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate avanza con mejoras de infraestructura: asfaltado, luminarias y mantenimiento en múltiples barrios

    El Sanatorio Anchorena Zárate, inaugurado por UPCN: un centro de alta complejidad único en la región

    Zárate: el 2° Cabildo Abierto por la Soberanía Energética con amplia participación sindical y social

    Incendio en Zárate destruyó un supermercado y una vivienda: dos muertos

    Hallan el cuerpo de Yonatan Banegas, el vecino de Zárate desaparecido desde el jueves

    Tres operarios reciben una descarga eléctrica en el Parque Industrial de Zárate

    Holcim inaugura planta de hormigón en Zárate y lanza ECOPact, el primer hormigón sustentable del país

    Zárate: Cámaras privadas y del COZ reconstruyen el recorrido de los asesinos de Eduardo De Francesco

    Boxeo en Zárate: una noche histórica de títulos y emociones

    Avanza la causa por el crimen del jubilado en Zárate: cuatro detenidos y vínculos con la Policía Bonaerense

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Zárate avanza con un plan integral de mantenimiento y recomposición de calles

    Zárate avanza con mejoras de infraestructura: asfaltado, luminarias y mantenimiento en múltiples barrios

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El elefante trompita conquista a más de 3.000 niños en Zárate

    El Elefante Trompita emociona a más de 3.000 chicos en Zárate con un homenaje a Tito Alberti
    ¡Cierre a puro country en San Pedro!: Line dance, Mack Stevens, Yulie Ruth y más de 30 bandas coronaron el 20º Country Music Festival.

    20º San Pedro Country Music Festival: cierre con Mack Stevens, Yulie Ruth y más de 30 escuelas de line dance

    Baradero ofrece asesoramiento especializado para pensiones no contributivas por invalidez

    Baradero lanza asesoramiento para pensiones por invalidez: cómo y dónde acceder

    Zárate avanza con un plan integral de mantenimiento y recomposición de calles

    Zárate avanza con mejoras de infraestructura: asfaltado, luminarias y mantenimiento en múltiples barrios

    Intento de robo en San Pedro: familia sobrevive a la violenta persecución con choques

    San Pedro: familia perseguida y embestida por una camioneta denuncia intento de robo e intento de homicidio