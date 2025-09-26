Incendio en Zárate destruyó un supermercado y una vivienda: dos muertos

Una madrugada de fuego, muerte y conmoción en Zárate : Dos personas murieron esta madrugada en un trágico incendio que arrasó por completo un supermercado chino y una vivienda ubicada sobre la calle Lintridis, en Zárate . El fuego se desató mientras las víctimas dormían, y a pesar del rápido accionar de los bomberos, no fue posible rescatarlas con vida .

El siniestro comenzó alrededor de las 3:30 de la madrugada del jueves , aparentemente dentro de la vivienda donde residía una joven pareja , y rápidamente se extendió hacia el depósito del supermercado “ Super Barato ”, ubicado en el mismo predio. Las llamas envolvieron el lugar en cuestión de minutos, generando una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

Varias dotaciones de bomberos voluntarios de Zárate trabajaron en el lugar junto a efectivos de la Policía y el COZ , intentando contener el fuego y evitar que se propagara a las casas vecinas. A pesar del esfuerzo, la vivienda y el supermercado fueron completamente consumidos por las llamas.

Fuentes oficiales confirmaron que las dos víctimas fatales eran ocupantes de la vivienda , quienes no lograron escapar debido a la velocidad de propagación del fuego y a la alta concentración de humo. Fueron halladas sin vida durante las tareas de remoción y control de escombros.

La comunidad se encuentra conmocionada por el hecho, y muchos vecinos manifestaron su tristeza y preocupación por lo ocurrido. Testigos aseguraron que el fuego se originó dentro de la casa, aunque las causas exactas están siendo investigadas por peritos especializados.

Pérdidas millonarias y un barrio en shock

Además del trágico saldo humano, el incendio provocó pérdidas materiales totales. El supermercado había sido abastecido recientemente y su estructura quedó completamente destruida. Las pérdidas se estiman en millones de pesos.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar, y se espera un informe oficial en las próximas horas. El hecho reavivó el debate sobre la seguridad eléctrica en viviendas y comercios, en una zona donde no es la primera vez que ocurre un siniestro de esta magnitud.

