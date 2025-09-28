Zárate avanza con mejoras de infraestructura: asfaltado, luminarias y mantenimiento en múltiples barrios

El Municipio de Zárate intensifica su plan integral de mantenimiento urbano, con obras simultáneas en distintos barrios. El foco está puesto en mejorar la transitabilidad, renovar la infraestructura vial, optimizar el drenaje y reforzar la iluminación. Estas acciones buscan garantizar condiciones seguras para circular y elevar la calidad de vida en la ciudad.

En calle Echeverría , entre Rivadavia y Colectora Sur Av. Antártida Argentina, se realizaron tareas de reclamado de arteria como preparación para su asfaltado. Por su parte, en calle French , entre Carriego y Belisario Roldán, ya se colocó la carpeta asfáltica, facilitando la circulación en un sector de alto tránsito.

También se intervinieron calles de barrio La Florida , barrio Saavedra (especialmente en calle Alberdi), y barrio Burgar , donde se realizaron trabajos de zanjeo para mejorar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos.

En calle España se completaron labores de limpieza en el cordón cuneta. En la Costanera , puntualmente en la esquina de calles 7 de Julio y Mitre, se reemplazaron las luminarias, reforzando la iluminación en una zona muy transitada.

En el Cementerio Municipal continúan las tareas de mantenimiento general, mientras que en calle San Lorenzo se hicieron trabajos sobre cordón cuneta y calzada para optimizar el tránsito local.

Bacheo, rampas y preparación para más obras

Sobre calle Mitre, entre Roca y Aristóbulo del Valle, se realizó el sellado de juntas como parte de las tareas preventivas que apuntan a extender la vida útil de las calles. También se reparó la rampa para personas con discapacidad en la intersección de Rivadavia y 9 de Julio.

Además, en calle Maipú se hicieron trabajos de bacheo con asfalto en frío, mientras que en Echeverría, entre Colectora y Belgrano, se ejecutó el fresado de calzada, paso previo a su repavimentación.