jueves 02 de octubre de 2025
    • San Nicolás: Por una estafa de $2,7 millones, detuvieron a un sujeto y recuperaron los bienes

    Una mujer fue víctima de una estafa millonaria en San Nicolás. Tras un allanamiento, la Policía recuperó todos los bienes y detuvo a un hombre de 35 años.

    2 de octubre de 2025 - 09:00
    Detienen a un hombre por estafa a una mujer con venta de electrodomésticos en San Nicolás.

    LaOpinion

    Una mujer de San Nicolás denunció haber sido víctima de una estafa millonaria tras vender equipamiento comercial sin recibir el pago acordado, en un hecho ocurrió el 19 de septiembre tras entregar un freezer, una caramelera, una heladera exhibidora, una caja registradora y una estantería a un supuesto comprador en calle Rojas al 1000.

    El hombre le mostró un comprobante de transferencia bancaria por $2.780.000, pero el dinero nunca ingresó a su cuenta y dejó de responderle los mensajes.

    Recuperan los elementos en el allanamiento solicitado y fue detenido el responsable

    Tras la denuncia, el GTO de la Comisaría Tercera inició tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y relevamientos en la zona. Como resultado, la Justicia libró una orden de allanamiento en un domicilio de calle M. Benítez al 700, barrio Santa Rosa.

    El procedimiento fue altamente positivo: se logró recuperar la totalidad de los elementos denunciados como robados y se procedió a la aprehensión de un hombre de 35 años. La fiscalía interviniente avaló lo actuado y dispuso las diligencias correspondientes en el marco de la causa caratulada como “Estafa – Esclarecido”.

