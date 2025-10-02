ADIRA celebró su Asamblea Anual y presentó un balance de gestión para el período 2024/2025

El encuentro se realizó en Rosario, Santa Fe, sede de ADIRA, que representa a las principales compañías de seguros del interior del país. Durante la Asamblea, destacaron los desafíos del sector y subrayó la innovación y la representación federal como ejes de gestión.

La Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina ( ADIRA ) llevó adelante su Asamblea Anual, en la que los representantes de las entidades asociadas compartieron el balance del primer año de gestión bajo la presidencia de Diego Guaita y analizaron los desafíos y oportunidades que se presentan para el sector.

“Promover el desarrollo sostenible del mercado asegurador en la Argentina, fortaleciendo su rol en la protección de las personas y la economía, es, fue y será el propósito de ADIRA que siempre reflejó con claridad quiénes somos y hacia dónde vamos”, destacó Guaita durante su presentación que contó con la presencia de Guillermo Plate, Superintendente de Seguros de la Nación.

El titular de ADIRA recordó que el ejercicio 2024/2025 se desarrolló en un contexto de transformaciones económicas y regulatorias, en el que la entidad reafirmó su compromiso con la innovación, el fortalecimiento institucional y la voz de las aseguradoras del interior. “La volatilidad macroeconómica, la presión impositiva, la judicialidad creciente y la necesidad de modernizar procesos son realidades que atravesamos, pero también motores que nos impulsan a innovar, a trabajar unidos y a fortalecer nuestra voz como sector”, agregó.

La Asamblea puso en valor el rol de la Comisión Directiva, el trabajo de las comisiones internas y de las aseguradoras asociadas, que contribuyeron activamente al impulso de iniciativas estratégicas y a la consolidación de vínculos con organismos públicos, entidades privadas y referentes internacionales. “El desafío es seguir construyendo un mercado asegurador sólido, moderno y sostenible, que no solo proteja, sino que también impulse el desarrollo económico y social del país”, afirmó Guaita.

Durante la Asamblea, se presentó la Memoria del ejercicio 2024/2025, en la que se reflejó la intensa actividad institucional que se llevó adelante durante la gestión consolidando la voz de las aseguradoras del interior en la agenda nacional e internacional. En este sentido, se destacaron los principales hitos de la gestión, que incluyen acciones estratégicas, eventos de relevancia y avances regulatorios que marcaron el período.

Principales hitos de gestión 2024/2025

Bienal ICMIF en Buenos Aires : ADIRA fue anfitriona, junto a la AACMS, de este evento internacional que marcó un antes y un después en la proyección internacional del sector.

: ADIRA fue anfitriona, junto a la AACMS, de este evento internacional que marcó un antes y un después en la proyección internacional del sector. Trabajo conjunto con la SSN : Se impulsaron cambios normativos clave, como la actualización de capitales mínimos, la simplificación de pólizas, la reglamentación del Fondo de Cese Laboral y la definición metodológica de las reservas IBNR.

: Se impulsaron cambios normativos clave, como la actualización de capitales mínimos, la simplificación de pólizas, la reglamentación del Fondo de Cese Laboral y la definición metodológica de las reservas IBNR. Comité Asegurador Argentino : Participación activa en la organización de la Primera Cumbre Aseguradora Argentina y en la negociación salarial con el sindicato del sector.

: Participación activa en la organización de la Primera Cumbre Aseguradora Argentina y en la negociación salarial con el sindicato del sector. Eventos sectoriales : Presencia en la ExpoEstrategas 2024, Congreso Regional del Seguro en Córdoba, Foro Nacional del Seguro, Experiencia IDEA Rosario, EnSeguRos de APAS Rosario, Insurance Week organizado por CIDeS, entre muchos otros.

: Presencia en la ExpoEstrategas 2024, Congreso Regional del Seguro en Córdoba, Foro Nacional del Seguro, Experiencia IDEA Rosario, EnSeguRos de APAS Rosario, Insurance Week organizado por CIDeS, entre muchos otros. Comisiones de trabajo : Abordaje de temas claves como catástrofes climáticas, normativa UIF, riesgo sistémico agropecuario, teletrabajo, impuesto a las ganancias, lucha contra el fraude y ciberseguridad.

: Abordaje de temas claves como catástrofes climáticas, normativa UIF, riesgo sistémico agropecuario, teletrabajo, impuesto a las ganancias, lucha contra el fraude y ciberseguridad. Inserción institucional: Participación en el Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario y auspicio a la Guía Estratégica del Agro para promover el Seguro de Riesgo Agropecuario.

ADIRA, actor clave en vinculación y crecimiento

Para finalizar, el presidente de ADIRA, compartió un mensaje con proyección a futuro: “En ADIRA creemos que el futuro se construye todos los días, y lo haremos juntos, con optimismo, profesionalismo y una clara visión de largo plazo”.

Con más de 40 años de trayectoria, ADIRA se consolidó como una voz representativa de las aseguradoras del interior. Desde su sede en Rosario, reúne más del 25% de la producción del mercado nacional, posicionándose como un actor clave en el vínculo con organismos públicos y privados. Con una mirada federal y proyección internacional, la entidad reafirma su compromiso de seguir impulsando el crecimiento del mercado asegurador y fortaleciendo su rol en el desarrollo económico y social del país.

