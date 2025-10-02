jueves 02 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Dos nuevas denuncias por estafas virtuales en Pergamino: un delito que se repite a diario

    A un hombre le desaparecieron más de dos millones de pesos de una cuenta bancaria.

    2 de octubre de 2025 - 10:43
    Las víctimas detectaron las estafas al revisar sus cuentas bancarias en las aplicaciones de home banking.

    Las víctimas detectaron las estafas al revisar sus cuentas bancarias en las aplicaciones de home banking.

    ARCHIVO LA OPINION

    En menos de 24 horas, dos vecinos de Pergamino denunciaron haber sido víctimas de estafas virtuales que les generaron importantes pérdidas económicas. Los episodios, que se suman a una larga lista de hechos similares, confirman la creciente preocupación por un delito que, según registros policiales, se repite con una frecuencia de al menos una denuncia por día en la ciudad.

    Lee además
    Ricardo López Murphy durante la entrevista con Carlos Pagni

    López Murphy denunció que la polarización es una farsa: "Estoy rodeado de kirchneristas"
    Las adolescentes se enfrentaron en la plazoleta del barrio San Martín.

    Pelea entre dos adolescentes en la plazoleta del barrio General San Martín terminó con denuncias cruzadas

    Desaparición de millones de pesos

    El primero de los hechos fue denunciado en la noche del miércoles, alrededor de las 22 horas. Un hombre de 55 años, contratista de la ciudad, relató que al ingresar a su cuenta en el Banco Hipotecario notó un saldo disponible de aproximadamente 3,5 millones de pesos. Tras realizar una transferencia personal, advirtió que su cuenta había quedado con un saldo mucho menor al esperado.

    Al revisar los movimientos, constató que se habían ejecutado dos transferencias no autorizadas por más de 1,1 millón de pesos cada una, lo que representó un perjuicio superior a los 2,3 millones de pesos. Lo llamativo del caso es que en el resumen de operaciones no figuraba ningún dato sobre los destinatarios de esas transferencias, lo que dificultará el rastreo del dinero. La UFI N°7 del Ministerio Público Fiscal intervino en la investigación para determinar cómo se produjo la maniobra y quiénes serían los responsables.

    La llamada de la estafa

    Horas más tarde, otro vecino de 56 años denunció haber sido víctima de un ardid telefónico. Según relató, recibió una comunicación de parte de un supuesto representante de Naranja X, quien le solicitó que realizara una serie de operaciones en su cuenta del Banco Galicia. Convencido de que se trataba de un trámite legítimo, la víctima siguió las instrucciones, pero al final del procedimiento había transferido casi un millón de pesos a una cuenta desconocida.

    Tras concretarse la transferencia, la llamada se cortó y ya no pudo volver a comunicarse con el supuesto operador. La denuncia también quedó bajo investigación de la UFI N°7, que inició actuaciones por estafa.

    Un delito en crecimiento

    Estos dos episodios refuerzan una estadística alarmante: en Pergamino, todos los días se radican denuncias por estafas virtuales, ya sea mediante hackeos de cuentas, transferencias bancarias no autorizadas o engaños telefónicos en los que los delincuentes se hacen pasar por operadores de bancos, billeteras virtuales o empresas de servicios financieros.

    Las autoridades judiciales recomiendan a la población extremar los cuidados al momento de operar en línea o responder llamados telefónicos. Entre las recomendaciones básicas figuran no compartir claves ni códigos de verificación, no realizar transferencias a cuentas desconocidas y verificar siempre las comunicaciones con canales oficiales antes de ejecutar cualquier movimiento financiero.

    Si bien la mayoría de estos delitos son investigados por las fiscalías locales, la trazabilidad de las operaciones suele derivar en pesquisas de alcance nacional e incluso internacional, lo que complejiza la recuperación de los fondos sustraídos.

    En este escenario, la asunción de nuevas denuncias por estafas digitales se volvió parte del panorama cotidiano en las comisarías de Pergamino, donde cada jornada aparece al menos un caso nuevo que muestra las diferentes modalidades utilizadas por los delincuentes.

    El fiscal Fernando D´Elío, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 7, asignó la pesquisa a los funcionarios judiciales para que requieran informes a entidades bancarias y financieras que puedan individualizar a los autores de las maniobras a través de la trazabilidad del recorrido del dinero por cuentas.

    Temas
    Seguí leyendo

    López Murphy denunció que la polarización es una farsa: "Estoy rodeado de kirchneristas"

    Pelea entre dos adolescentes en la plazoleta del barrio General San Martín terminó con denuncias cruzadas

    Motochorros interceptaron a un adolescente y le robaron el teléfono celular

    Rompieron la vidriera de un local a la salida de un festejo juvenil por el Día de la Primavera

    Hurtaron un automóvil en el barrio San Martín y lo hallaron abandonado en un asentamiento

    San Nicolás: Por una estafa de $2,7 millones, detuvieron a un sujeto y recuperaron los bienes

    El juez, disconforme con el monto de pena de un juicio abreviado, condenó a un asaltante a 3 años y 8 meses

    San Pedro: retienen ocho motocicletas en un operativo de tránsito conjunto

    San Pedro: rescatan a una adolescente y detienen a dos personas por trata con fines sexuales

    Un sujeto mantenía encerrada a su expareja dentro de la casa a pesar de estar vigente un perímetro judicial

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Al automóvil lo hurtaron de inmediaciones de Reynaudi y Mahatma Gandhi y apareció en el asentamiento 513, lindero al complejo habitacional Virgen de Guadalupe.

    Hurtaron un automóvil en el barrio San Martín y lo hallaron abandonado en un asentamiento

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Estación, la heladería de emprendedores pergaminenses que cruza fronteras.

    Emprendedores pergaminenses siguen conquistando España con sus helados
    Detuvieron a un médico en Baradero por abuso sexual

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

    En palabras del Secretario General del SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, el encargado de edificios es “el corazón silencioso del edificio, ese trabajador que da respuesta antes de que el vecino tenga que hacer el reclamo”.

    Día del Encargado de Edificios, una figura que debe ser cuidada

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a palistas destacados tras competencias internacionales 

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a sus palistas internacionales