Aprender en el campo: estudiantes de Agronomía de la UNNOBA visitaron INTA Pergamino

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Pergamino del INTA abrió sus puertas para recibir a estudiantes de tercer año de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires ( UNNOBA ) . La visita formó parte de las actividades de la cátedra de Mejoramiento Genético y tuvo como objetivo vincular la formación académica con el trabajo científico y técnico que se desarrolla en el ámbito agronómico.

La jornada comenzó con una presentación institucional donde los alumnos conocieron en detalle las áreas de investigación y los programas de mejoramiento en los que trabaja el INTA.

Luego, realizaron un recorrido por las parcelas experimentales, donde pudieron observar en campo las metodologías aplicadas en el desarrollo de nuevas variedades vegetales.

Durante la recorrida, los futuros ingenieros agrónomos profundizaron en temas como la evaluación de ensayos de rendimiento y calidad, las técnicas de selección fenotípica y genotípica y las estrategias para adaptar variedades a diferentes ambientes productivos.

Además, la jornada incluyó un espacio de intercambio en el que los estudiantes realizaron preguntas, compartieron inquietudes y reflexionaron sobre los desafíos que enfrenta la agricultura en un contexto de innovación tecnológica permanente.

Desde el INTA destacaron que estas instancias permiten consolidar la articulación entre instituciones educativas y organismos de investigación, favoreciendo la formación de profesionales comprometidos con la mejora continua del sector. A su vez, agradecieron a los docentes de la UNNOBA por promover este tipo de actividades y a los estudiantes por su interés y participación activa.